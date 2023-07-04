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    24 тонны бензина пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан

    4 Июля 2023, 13:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На таможенном посту «Казыгурт» департамента государственных доходов по Туркестанской области пресечен факт незаконного провоза 24 000 литров бензина марки АИ-92. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

    «15.06.2023 года на таможенном посту «Казыгурт» при проведении таможенного контроля было задержано грузовое автотранспортное средство марки «ДАФ» с грузом «Оксигенат» (Добавка кислородосодержащая многофункциональная для автомобильного топлива) под управлением гражданина Республики Узбекистан, следовавшего по маршруту из Казахстана в Узбекистан. Его заподозрили в несоответствии товара с товаросопроводительными документами. В ходе осуществления таможенного осмотра были установлены 24 пластмассовые емкости (каждая емкость по 1000 литров), где при проверке содержимого емкости у должностных лиц таможенного поста вызвало подозрение, что по запаху жидкость похожа на бензиновое топливо. Напомним, что в настоящее время действует запрет на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов», - говорится в сообщении КГД.

    После проведения таможенного осмотра, должностными лицами поста были отобраны образцы, составлен акт отбора проб, образцов и направлен в таможенную лабораторию с целью определения технических характеристик и наименования товара.

    Заключением таможенной лаборатории подтверждено, что провозимое вещество является бензином АИ-92.

    По решению суда нарушитель привлечен к административной ответственности, наложен штраф в размере 103,5 тыс. тенге с конфискацией товара.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Узбекистан
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