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    24 столкновения авто произошло в Караганде из-за непогоды

    13 Марта 2022, 20:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде из-за непогоды произошло 24 ДТП. На местах происшествий пострадали три человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с резким ухудшением погодных условий и нарушений водителями правил дорожного движения 13 марта с 8:00 утра до 19:00 часов в Караганде зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали три человека.

    «Сотрудники департамента полиции предупреждают всех водителей соблюдать правила дорожного движения, не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно осторожными», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП МВД РК Погода
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