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24 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

24 Сентября 2019 08:00
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24 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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ИМЕНА

100 лет назад (1919-1991) родился АДАМБАЕВ Балтабай Абдрахманович - поэт, фольклорист, литературовед, кандидат филологических наук. Участник Второй мировой войны. Уроженец Жамбылской области. Окончил КазГУ имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби). Работал в Сарысуской районной газете, Жамбылском областном комитете комсомола, средней школе города Тараза. С 1957 года - старший научный сотрудник Института литературы и искусства Академии наук Казахской ССР. Стихи Б. Адамбаева публикуются с 1938 года. В сборниках «От души», «Ақбөбек», «Аманат», «По следам скакуна», воспеваются любовь к родине, матери-земле. Книга повестей и рассказов «Шел солдат» отражает героизм людей на фронтах Второй мировой войны и в тылу. Им исследованы жанровая природа и пути развития пословиц, поговорок и ораторского искусства казахов в книгах «Ораторское искусство», «Народная мудрость», «Казахское ораторское искусство».

Награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й степени.


50 лет назад (1969) родился КАБДЕНОВ Мурат Талапович - председатель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Окончил Чимкентский педагогический институт (1992); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1996).

Трудовой стаж: оперуполномоченный ОУР Управления внутренних дел г. Шымкента (1992-1993); старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел, УГСК по Южно-Казахстанской области (1993-1997); начальник отдела, заместитель начальника СКП, начальник управления организационно-методического, агентурного обеспечения и по работе с иностранцами СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1997-1999); начальник отдела полиции Управления внутренних дел Сарыагашского района (1999-2001); начальник 1-го отдела полиции г. Шымкента (2001-2003); заместитель начальника ГУВД Акмолинской области (2003-2005); первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области (2005-2007); начальник ДВД Западно-Казахстанской области (07.2007-11.2009); председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (11.2009-10.2011); заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (10.2011-03.2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Павлодарской области (03.2012-2014); советник министра внутренних дел (2014-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.


35 лет назад (1984) родилась ОМАРБЕКОВА Жулдыз Кажикеновна - депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Уроженка города Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2003), факультет философии и политологии.

Трудовой стаж: ведущий-редактор телеканала «А1» (1999-2000); ведущий-редактор на телеканале «Хабар» (2000-2002); бренд-менеджер, начальник отдела маркетинга, исполнительный директор компании «Юникс-Тассай» (2002-2009); преподаватель кафедры социологии КазНУ имени аль-Фараби (2004-2008); президент исследовательского центра «Rating» (2010-2013); президент благотворительного фонда «Бауыржан» (2004-2013); заместитель руководителя управления культуры города Алматы (2013-2014); заместитель акима Наурызбайского района города Алматы (2015-2016); вице-министр общественного развития Республики Казахстан (09.2018-02.2019); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (04.2019-08.2019).

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан с августа 2019 года, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Республики Казахстан с сентября 2019 года.


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