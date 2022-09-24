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    24 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    24 Сентября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день моря

    Один из международных праздников в системе Организации Объединенных Наций отмечается с 1978 года по решению Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской консультативной организации.

    Цель Всемирного дня моря - привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление. Наиболее важные задачи - повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством.

    Международный день караванщика

    Учрежден в 1995 году Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций. Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

    СОБЫТИЯ

    В 1934 году был основан Уйгурский театр музыкальной комедии. Первоначальное название - Уйгурский областной драматический театр музыки. В 1941-1961 годы находился в Енбекши-казахском районе, позже переехал в Алматы. В 1964 году переименован в Республиканский уйгурский музыкальный театр драмы.

    В 1991 году Президиум Верховного Совета КазССР принял первый официальный документ Постановление «О выводах и заключениях Комиссии по окончательной оценке обстоятельств, связанных с событиями в Алма-Ате 17-18 декабря 1986 года», в котором говорилось о том, что выступления молодежи не были националистическими и на начальной стадии не носили противоправного характера.

    В 1996 году в Нью-Йорке был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Согласно этому документу, каждое государство-участник обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия, запрещать и предотвращать ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Казахстан подписал договор 30 сентября 1996 года, ратифицировал его 14 декабря 2001 года.

    В 1997 году в Национальной типографии Франции была изготовлена новая казахстанская почтовая марка, на которой дано изображение карты республики и портрет Первого Президента суверенного Казахстана Н.А. Назарбаева.

    В 2005 году в Петропавловске состоялось открытие монумента жертвам политических репрессий. Автор проекта - заслуженный деятель искусств РК Хасен Абаев.

    В композиции были использованы три цвета – черный, как символ смерти, красный - цвет крови и белый - цвет надежды, веры в будущее, цвет жизни. На площади, где установлен монумент, разбит сквер, выполненный с соблюдением всех современных требований городского ландшафтного дизайна.

    В 2010 году известный казахстанский поэт и видный общественный деятель Олжас Сулейменов стал сценаристом и продюсером исторической драмы «Жангир».

    Новый проект - это историческая драма о декабрьских событиях 1825 года, в эпицентре которых был казахский хан Жангир. Съемки фильма прошли в Санкт-Петербурге. В картине задействованы российские, казахстанские, а также французские и финские кинематографисты. Общий бюджет картины составил 8-9 млн долларов.

    В 2011 году лучшим фильмом VII Международного кинофестиваля «Евразия» была признана картина начинающего казахстанского режиссера Ерлана Нурмухамбетова и японского режиссера Сано Синдзю «Перед грозой» (Япония-Казахстан).

    В 2012 году в Павлодаре, в сквере «Денсаулык» на одной из центральных улиц, в бронзовой скульптурной композиции были увековечены два выдающихся человека, два друга Шокан Валиханов и Григорий Потанин, жившие в XIX веке и внесшие большой вклад в развитие культуры, науки и литературы. Этот памятник - олицетворение и символ исторической дружбы двух народов,

    Скульптурная композиция высотой 3,6 метра - работа известного казахстанского скульптора-монументалиста Мурата Мансурова.

    В 2013 году ученые Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова привезли из Ирана и Индии около 40 копий старинных рукописей , созданных в XI-XVIII веках, которые имеют непосредственное отношение к истории Казахстана. Документы найдены учеными Казахстана в ходе экспедиции по музеям Ирана и Индии в рамках программы «Народ в потоке истории».

    В 2018 году в 5-м микрорайоне города Актобе открыли мост имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, имеющий очень большое значение для города.

    В 2019 году казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик подписала контракт со всемирно известным суперклубом «Баден-Баден», который традиционно собирает у себя сильнейших шахматисток мира - чемпионов мира в классических, быстрых и молниеносных шахматах разных лет.

    Капитан команды «Баден-Баден» отметил, что клуб очень рад, что в их состав влилась молодая и сильная шахматистка.

    В 2020 году в Турции состоялась церемония открытия парка и памятной доски в честь великого поэта и мыслителя казахского народа Абая. Выступая на церемонии открытия, мэр района Муратпаша города Антальи Умит Уйсал отметил, что присвоение парку имени Абая является важным событием, демонстрирующим духовную и культурную близость казахского и турецкого народов.

    В 2020 году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

    Решение о присоединении к Международному протоколу об отмене смертной казни озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

    В 2020 году в Абу-Даби (ОАЭ) открылся культурно-познавательный зал «Абай», в котором читатели могут ознакомиться с произведениями на казахском, арабском и английском языках, посвященными жизни и творчеству поэта. Зал также будет использоваться в целях организации официальных мероприятий, посвященных вопросам культурного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Выступая на церемонии открытия, посол Казахстана Мадияр Менилбеков отметил, что культурно-познавательный зал «Абай» внесет большой вклад в популяризацию литературного наследия казахского народа среди соотечественников за рубежом, познакомит местных читателей с произведениями казахского классика.

    В 2021 году в г. Нур-Султане состоялась церемония открытия памятника поэту, основоположнику таджикской и персидской классической литературы Абу Абдаллаху Рудаки.

    «В Казахстане высоко ценят творческое наследие великого поэта Абу Абдаллах Рудаки. Его поэзия вошла в сокровищницу мировой культуры. На творчестве Рудаки выросли такие выдающиеся поэты и литераторы Востока, как Омар Хайям, Низами, Фирдоуси, Джами и Руми. И сегодня на одноименной улице мы открываем памятник основоположнику таджикской и персидской классической литературы Абу Абдаллаху Рудаки. Я знаю, что и в Душанбе есть улица, названная в честь выдающегося казахского мыслителя Абая. Культурно-духовные связи всегда были и остаются прочным фундаментом в двусторонних отношениях. И очень важно чтить память наших выдающихся предков», - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

    В 2021 году в г. Алматы на стене дома № 43 микрорайона «Самал-2, где жил поэт, обладатель премии «Тарлан», заслуженный деятель Казахстана Шомишбай Сариев, была установлена мемориальная доска.

    В 2021 году для Музея Шевченковского национального заповедника в г. Канев были привезены вещи казахского быта, национальные костюмы и другое для дополнения экспозиции, посвященной «казахскому периоду» жизни и творчества Тараса Шевченко.

    Великий Кобзарь 10 лет провел в ссылке в Мангистауской области Казахстана и за этот период им было создано около 500 уникальных изобразительных работ, из которых 350 посвящены казахскому народу, его быту и культуре, природе Казахстана.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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