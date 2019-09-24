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24 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

24 Сентября 2019 07:00
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24 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день караванщика

Ежегодно 24 сентября отмечается интересный профессиональный праздник — Международный день караванщика. Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

СОБЫТИЯ

В 1934 году был основан Уйгурский театр музыкальной комедии. Первоначальное название - Уйгурский областной драматический театр музыки. В 1941-1961 годы находился в Енбекшиказахском районе, позже переехал в Алматы. В 1964 году переименован в Республиканский уйгурский музыкальный театр драмы

В 1996 году в г. Нью-Йорке был открыт для подписания Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Согласно этому документу, каждое государство-участник обязуется не производить испытательный взрыв ядерного оружия, запрещать и предотвращать ядерный взрыв в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем. Казахстан подписал договор 30 сентября 1996 г., ратифицировал его 14 декабря 2001 г.

В 1997 году в Национальной типографии Франции изготовлена новая казахстанская почтовая марка, на которой дано изображение карты республики и портрет Первого Президента суверенного Казахстана Н.А. Назарбаева.

2005 году в Петропавловске состоялось открытие монумента жертвам политических репрессий. Автор проекта - заслуженный деятель искусств РК Хасен Абаев.

В 2011 году лучшим фильмом VII Международного кинофестиваля «Евразия» признана картина начинающего казахстанского режиссера Ерлана Нурмухамбетова и японского режиссера Сано Синдзю «Перед грозой» (Япония-Казахстан).

В 2012 году в Павлодаре открылся памятник Шокану Валиханову и Григорию Потанину.

В 2013 году ученые Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова привезли из Ирана и Индии около 40 копий старинных рукописей, созданных в XI-XVIII веках, которые имеют непосредственное отношение к истории Казахстана. Документы найдены в ходе экспедиции по музеям Ирана и Индии в рамках программы «Народ в потоке истории» учеными Казахстана.

В 2013 году казахская лента «Шал», режиссером и сценаристом которой выступил Ермек Турсунов, получила «Золотую лозу» - гран-при XXII открытого фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2013» в Анапе.

В 2018 году в 5 микрорайоне города Актобе открыли мост имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.



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