РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:42, 14 Май 2021 | GMT +6

    24 пассажира с «красным» статусом выявили с помощью Ashyq в столичном аэропорту

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Результаты первый трех дней реализации проекта «Ashyq» озвучили в пресс-службе международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ».

    «За три дня реализации проекта «Ashyq» сотрудниками международного аэропорта Нурсултан Назарбаев были выявлены 23 пассажира с «желтым» статусом, 24 пассажира с «красным» статусом. Согласно алгоритму, пассажиров с «красным» статусом до приезда скорой помощи изолировали, после чего они были госпитализированы. С 12 мая 2021 года полноценно запустили проект Ashyq в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Мы бы хотели предупредить всех пассажиров (кто вылетает) о том, что необходимо заранее до приезда в аэропорт скачать приложение и проверить свой статус. В здание терминала пассажиры с «желтым» и «красным» статусами допущены не будут. Вопросы по возврату средств в случае недопуска к рейсу следует направить в авиакомпанию», - говорится в распространенном сообщении.

    Как отметили в пресс-службе аэропорта, информация в приложении Ashyq поступает за счет интеграции с общей базой Министерства здравоохранения и определяет статус пассажира: не является ли он носителем вируса в данный момент.

    «Чтобы не создавать давки, следует заранее установить приложение и узнать свой статус заранее. У сотрудников аэропорта на входе в здание воздушной гавани есть планшеты. Те пассажиры, которые не имеют смартфонов, могут забить свой ИИН через планшет сотрудников и узнать свой статус. Что касается иностранных пассажиров, которые не имеют ИИН, они могут проверить свой статус через номер своего паспорта в планшете сотрудников аэропорта», - дополнили в пресс-службе.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Астана Главная Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!