24 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

58 лет назад (1964) родился УСКЕНБАЕВ Каирбек Айтпаевич - министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в Целинограде (ныне - Астана). Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1986); Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, организатор-экономист (1996); Дипломатическую академию Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

Трудовая деятельность: следователь Ленинского районного управления внутренних дел, заместитель начальника следственного отдела управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1982-1991); заведующий отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации (1991-1993); начальник юридического отдела Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу (1993-1994); директор Бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу (1994-1996); заместитель председателя комитета по приватизации Акмолинской области (1996-1997); председатель Акмолинского территориального комитета по управлению государственным имуществом (1997-1998); председатель территориального комитета госимуществ и приватизации по г. Акмола (1998-1999); директор государственного коммунального предприятия «Фонд коммунальной собственности г. Астана» (1999-2004); председатель Комитета по регулированию торговой и туристкой деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2006); председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2007); вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан (2007-2011); первый заместитель министра регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); заместитель министра национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «НУХ «Байтерек» (2016-2018); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (02.2019-03.2019); первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2015); медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

54 года назад (1968) родился САДЕНОВ Ержан Сапарбекович - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993); Карагандинскую высшую школу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1998).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994); старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР управления внутренних дел Восточно-Казахстанской области (1994-1995); начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорск ВКО (1995-1996); начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорск ВКО (1996-1996); заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянск УГСК по ВКО (1996-1997); начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998); начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (02.1998-05.1998); находился в распоряжении УВД ВКО (05.1998-07.1998); начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (1998-2000); начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (2000-2004); начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (2004-2006); начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (2006-2008); начальник ОВД г. Риддер ДВД ВКО (2008-2009); начальник УВД г. Усть-Каменогорск ДВД ВКО (05.2009-08.2009); первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (2009-2013); начальник департамента «Р» МВД Республики Казахстан (2013-2015); исполняющий обязанности начальника департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015); начальник департамента внутренних дел на транспорте (2015-2016); начальник департамента внутренних дел Акмолинской области (2016-2019); начальник департамента полиции г. Нур-Султана (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст. (2018); юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

49 лет назад (1973) родился АБЖАНОВ Сакен Кайырович - руководитель аппарата управления делами Президента Республики Казахстан.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, экономика и менеджмент (1997); государственное и местное управление (2018); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, правовое регулирование в сфере экономики (2011); Институт повышения квалификации государственных служащих Республики Корея и Академии государственной службы при Президенте РК.

Трудовая деятельность: ведущий специалист Карагандинского областного управления труда и социальной защиты населения (1998-2001); главный специалист, начальник отдела департамента региональной политики межбюджетных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2001-2002); заместитель начальника управления департамента планирования расходов социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2003-2005); начальник управления анализа и методологии Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2005-2006); главный эксперт Совета безопасности Администрации Президента Республики Казахстан (2006); заведующий сектором, заместитель заведующего отделом, заведующий финансово-экономическим отделом управления делами Президента Республики Казахстан (2006-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; нагрудными знаками «Үздік мемлекеттік қызметші», «Қаржы қызметінің үздігі».

45 лет назад (1977) родился ОМАРОВ Арман Найманбайулы - прокурор города Темиртау Карагандинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение.

Трудовая деятельность: помощник прокурора Кербулакского района прокуратуры Алматинской области (с 1999 года); заместитель начальника управления по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Алматинской области; помощник прокурора Алматинской области по исполнительному производству; помощник прокурора г. Талдыкоргана; начальник отдела по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах прокуратуры г. Талдыкорган; заместитель начальника управления по представительству интересов государства в суде, прокурор Райымбекского района Алматинской области; прокурор Уйгурского района Алматинской области (2016-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.

44 года назад (1978) родился МУКАШЕВ Талгат Бахытович - заместитель прокурора Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, правоведение.

Трудовая деятельность: исполняющий обязанности прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды (01.2000-08.2000); прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды (08.2000-11.2000); помощник прокурора Советского района г. Караганды (2000-2001); помощник прокурора района им. Казыбек би г. Караганды (2001-2002); старший помощник прокурора района им. Казыбек би г. Караганды (06.2002-08.2002); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам прокуратуры Карагандинской области (2002-2004); заместитель прокурора Абайского района Карагандинской области (2004-2007); заместитель прокурора Октябрьского района г. Караганды (2007-2009); начальник управления по надзору за законностью судебных актов и представительства интересов государства в суде прокуратуры Карагандинской области (2009-2010); начальник управления по представительству интересов государства в суде прокуратуры Карагандинской области (2010-2013); специализированный природоохранный прокурор Карагандинской области (2013-2017); прокурор Абайского района Карагандинской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

36 лет назад (1986) родился ЖАРКЕШОВ Санжар Серикбаевич - председатель правления национальной компании QazaqGaz.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, финансы (2009); Университет Техаса г. Остин, США, нефтегазовый инжиниринг (2010).

Трудовая деятельность: инженер-исследователь Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга, г. Остин (США) (2008-2010); инженер по бурению штата Калифорния, Колорадо и Техас (США); старший инженер по бурению (Ирак); главный инженер по бурению (о. Сахалин); старший проектный инженер корпорации «ExxonMobile», г. Атырау (2010-2016); руководитель промысловых супервайзеров, ведущий инженер по бурению компании «Merlin ERD», г. Перт (Шотландия) (2016-2018); управленческий консультант, глобальный эксперт нефтяной промышленности в McKinsey and Company, г. Лондон (Великобритания) (2018-2019); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2020); глава блока разведки и разработки месторождений национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (2020-2022); и.о. председателя правления АО «Национальная компания QazaqGaz» (02.2022-03.2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.