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24 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
59 лет назад (1960) родился БАРПИБАЕВ Тлектес Ешеевич - председатель суда г. Нур-Султан.
Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1986); Академию экономики и права, экономист-финансист (2003).
Трудовая деятельность: рабочий фабрики «Кітап» (1977-1979); инспектор Каскеленского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Алма-Атинской области (1986-1987); следователь Джамбулского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Алма-Атинской области (1987-1990); старший следователь прокуратуры Джамбулского районного суда Алма-Атинской области (1992-1995); председатель Жамбылского районного суда Алматинской области (1995-1999); председатель Алматинского областного суда (1999-2002); председатель коллегии по гражданским делам суда г. Алматы (2002-2003); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2003-2007); председатель суда г. Алматы (2007-2011); председатель Алматинского областного суда (2012-2013); председатель суда г. Астана (2013-2019).
На занимаемой должности - с марта 2019 года.
Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005). Отмечен благодарственным письмом Президента РК (2001).
57 лет назад (1962) родился БАЛГАРИН Амантай Какимбекович - аким Сарыкольского района Костанайской области.
Родился в Костанайской области. Окончил Кустанайский сельскохозяйственный техникум, ветфельдшер (1981); Алматинский зооветеринарный институт, ветеринарный врач (1994); Алматинскую академию экономики и статистики, бакалавр учета и аудита (2005).
Трудовая деятельность: ветеринарный санитар совхоза «Каймаккольский» Семиозерного района (03.1981-05.1981); служил в рядах Советской Армии в г. Сухуми (1981-1983); ветврач, председатель профкома, главный ветврач совхоза «Каймаккольский» (1983-1998); ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника, начальник Аулиекольского районного управления сельского хозяйства (1998-2004).
Исполнительный директор ТОО «Тимофеевка-Агро» Аулиекольского района (2004-2008); руководитель крестьянского хозяйства «Кетебаева Зауреш» Аулиекольского района (2008-2010); заместитель начальника ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области» (2010-2011); начальник ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области» (04.2011-11.2011); аким Наурзумского района (2011-2013); аким Аулиекольского района Костанайской области (2013-2016); аким г. Аркалык (2016-2018).
На занимаемой должности - с июля 2018 года.
55 лет назад (1964) родился УСКЕНБАЕВ Каирбек Айтпаевич - первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Родился в г.Целиноград. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1986); Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, организатор-экономист (1996); Дипломатическую академию Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.
Трудовая деятельность: следователь Ленинского районного управления внутренних дел, заместитель начальника следственного отдела управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1982-1991); заведующий отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации (1991-1993); начальник юридического отдела Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу (1993-1994); директор Бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу (1994-1996); заместитель председателя комитета по приватизации Акмолинской области (1996-1997); председатель Акмолинского территориального комитета по управлению государственным имуществом (1997-1998); председатель территориального комитета госимуществ и приватизации по г. Акмола (1998-1999); директор государственного коммунального предприятия «Фонд коммунальной собственности г. Астана» (1999-2004); председатель Комитета по регулированию торговой и туристкой деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2006); председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2007); вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан (2007-2011); первый заместитель министра регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); заместитель министра национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «НУХ «Байтерек» (2016-2018); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019).
На занимаемой должности - с марта 2019 года.
Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2015); медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».
51 год назад (1968) родился САДЕНОВ Ержан Сапарбекович - начальник департамента полиции г. Нур-Султана.
Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993); Карагандинскую высшую школу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1998).
Трудовая деятельность: оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994); старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР управления внутренних дел Восточно-Казахстанской области (1994-1995); начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорск ВКО (1995-1996); начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорск ВКО (1996-1996); заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянск УГСК по ВКО (1996-1997); начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998); начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (02.1998-05.1998); находился в распоряжении УВД ВКО (05.1998-07.1998); начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (1998-2000); начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (2000-2004); начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (2004-2006); начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (2006-2008); начальник ОВД г. Риддер ДВД ВКО (2008-2009); начальник УВД г. Усть-Каменогорск ДВД ВКО (05.2009-08.2009); первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (2009-2013); начальник департамента «Р» МВД Республики Казахстан (2013-2015); исполняющий обязанности начальника департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015); начальник департамента внутренних дел на транспорте (2015-2016); начальник департамента внутренних дел Акмолинской области (2016-2019).
На занимаемой должности - с апреля 2019 года.
43 года назад (1976) родился АМИРГАЛИЕВ Азамат Халимеденович - ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан.
Родился в г. Алматы. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист-международник (1998).
Трудовая деятельность: старший специалист управления законопроектных работ и правовой экспертизы департамента законодательства и международного права Министерства юстиции Республики Казахстан (1998); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора, директор, заместитель председателя Комитета Министерства юстиции Республики Казахстан (1998-2006); заместитель заведующего отделом законодательства Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2006-2009); корпоративный секретарь АО «Альянс Банк» (2009-2011); заведующий юридическим отделом управления делами Президента Республики Казахстан (2011-2017); руководитель аппарата управления делами Президента Республики Казахстан (2017-2019).
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».
33 года назад (1986) родился ЖАРКЕШОВ Санжар Серикбаевич - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, финансы (2009); Университет Техаса г. Остин, США, нефтегазовый инжиниринг (2010).
Трудовая деятельность: инженер-исследователь Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга, г. Остин (США) (2008-2010); инженер по бурению штата Калифорния, Колорадо и Техас (США); старший инженер по бурению (Ирак); главный инженер по бурению (о. Сахалин); старший проектный инженер корпорации «ExxonMobile», г. Атырау (2010-2016); руководитель промысловых супервайзеров, ведущий инженер по бурению компании «Merlin ERD», г. Перт (Шотландия) (2016-2018); управленческий консультант, глобальный эксперт нефтяной промышленности в McKinsey and Company, г. Лондон (Великобритания) (2018-2019).
На занимаемой должности - с августа 2019 года.
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