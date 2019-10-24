24 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1960) родился- председатель суда г. Нур-Султан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1986); Академию экономики и права, экономист-финансист (2003).

Трудовая деятельность: рабочий фабрики «Кітап» (1977-1979); инспектор Каскеленского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Алма-Атинской области (1986-1987); следователь Джамбулского районного отдела внутренних дел управления внутренних дел Алма-Атинской области (1987-1990); старший следователь прокуратуры Джамбулского районного суда Алма-Атинской области (1992-1995); председатель Жамбылского районного суда Алматинской области (1995-1999); председатель Алматинского областного суда (1999-2002); председатель коллегии по гражданским делам суда г. Алматы (2002-2003); председатель Южно-Казахстанского областного суда (2003-2007); председатель суда г. Алматы (2007-2011); председатель Алматинского областного суда (2012-2013); председатель суда г. Астана (2013-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005). Отмечен благодарственным письмом Президента РК (2001).





назад (1962) родился- аким Сарыкольского района Костанайской области.

Родился в Костанайской области. Окончил Кустанайский сельскохозяйственный техникум, ветфельдшер (1981); Алматинский зооветеринарный институт, ветеринарный врач (1994); Алматинскую академию экономики и статистики, бакалавр учета и аудита (2005).

Трудовая деятельность: ветеринарный санитар совхоза «Каймаккольский» Семиозерного района (03.1981-05.1981); служил в рядах Советской Армии в г. Сухуми (1981-1983); ветврач, председатель профкома, главный ветврач совхоза «Каймаккольский» (1983-1998); ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника, начальник Аулиекольского районного управления сельского хозяйства (1998-2004).

Исполнительный директор ТОО «Тимофеевка-Агро» Аулиекольского района (2004-2008); руководитель крестьянского хозяйства «Кетебаева Зауреш» Аулиекольского района (2008-2010); заместитель начальника ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области» (2010-2011); начальник ГУ «Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области» (04.2011-11.2011); аким Наурзумского района (2011-2013); аким Аулиекольского района Костанайской области (2013-2016); аким г. Аркалык (2016-2018).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.





назад (1964) родился- первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в г.Целиноград. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1986); Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, организатор-экономист (1996); Дипломатическую академию Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

Трудовая деятельность: следователь Ленинского районного управления внутренних дел, заместитель начальника следственного отдела управления внутренних дел Целиноградского облисполкома (1982-1991); заведующий отделом коммунальной собственности Акмолинской городской администрации (1991-1993); начальник юридического отдела Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу (1993-1994); директор Бюро по приватизации Акмолинского территориального комитета по государственному имуществу (1994-1996); заместитель председателя комитета по приватизации Акмолинской области (1996-1997); председатель Акмолинского территориального комитета по управлению государственным имуществом (1997-1998); председатель территориального комитета госимуществ и приватизации по г. Акмола (1998-1999); директор государственного коммунального предприятия «Фонд коммунальной собственности г. Астана» (1999-2004); председатель Комитета по регулированию торговой и туристкой деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2006); председатель Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006-2007); вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан (2007-2011); первый заместитель министра регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); заместитель министра национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016); управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «НУХ «Байтерек» (2016-2018); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2015); медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».





назад (1968) родился- начальник департамента полиции г. Нур-Султана.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова (1993); Карагандинскую высшую школу Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1998).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994); старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР управления внутренних дел Восточно-Казахстанской области (1994-1995); начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорск ВКО (1995-1996); начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорск ВКО (1996-1996); заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянск УГСК по ВКО (1996-1997); начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998); начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (02.1998-05.1998); находился в распоряжении УВД ВКО (05.1998-07.1998); начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (1998-2000); начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (2000-2004); начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (2004-2006); начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (2006-2008); начальник ОВД г. Риддер ДВД ВКО (2008-2009); начальник УВД г. Усть-Каменогорск ДВД ВКО (05.2009-08.2009); первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (2009-2013); начальник департамента «Р» МВД Республики Казахстан (2013-2015); исполняющий обязанности начальника департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015); начальник департамента внутренних дел на транспорте (2015-2016); начальник департамента внутренних дел Акмолинской области (2016-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.





назад (1976) родился- ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, юрист-международник (1998).

Трудовая деятельность: старший специалист управления законопроектных работ и правовой экспертизы департамента законодательства и международного права Министерства юстиции Республики Казахстан (1998); главный специалист, начальник отдела, заместитель директора, директор, заместитель председателя Комитета Министерства юстиции Республики Казахстан (1998-2006); заместитель заведующего отделом законодательства Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2006-2009); корпоративный секретарь АО «Альянс Банк» (2009-2011); заведующий юридическим отделом управления делами Президента Республики Казахстан (2011-2017); руководитель аппарата управления делами Президента Республики Казахстан (2017-2019).

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».





назад (1986) родился- вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, финансы (2009); Университет Техаса г. Остин, США, нефтегазовый инжиниринг (2010).

Трудовая деятельность: инженер-исследователь Центра нефтяного и геосистемного инжиниринга, г. Остин (США) (2008-2010); инженер по бурению штата Калифорния, Колорадо и Техас (США); старший инженер по бурению (Ирак); главный инженер по бурению (о. Сахалин); старший проектный инженер корпорации «ExxonMobile», г. Атырау (2010-2016); руководитель промысловых супервайзеров, ведущий инженер по бурению компании «Merlin ERD», г. Перт (Шотландия) (2016-2018); управленческий консультант, глобальный эксперт нефтяной промышленности в McKinsey and Company, г. Лондон (Великобритания) (2018-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.