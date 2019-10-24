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24 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

24 Октября 2019 07:00
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24 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Учрежден более десяти лет назад по инициативе международной неправительственной организации «Ротари Интернэшнл».

Дата этого международного дня была выбрана неслучайно: она приурочена ко дню рождения Джонаса Солка, американского эпидемиолога и вирусолога, разработавшего первую вакцину против полиомиелита - детского спинномозгового паралича.

День Организации Объединенных Наций

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/168 от 31 октября 1947 года, приурочен к вступлению в силу Устава ООН 24 октября 1945 года.

Главная цель праздника - познакомить мировое сообщество с целями и достижениями Организации Объединенных Наций, а также заручиться поддержкой деятельности ООН в разных странах.

Всемирный день информации о развитии

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1972 года, приурочен ко Дню Организации Объединенных Наций.

Цель проведения Всемирного дня информации о развитии заключается в привлечении внимания общественности к проблемам развития, а также к вопросам укрепления взаимоотношений между разными странами для решения этих проблем.

Неделя разоружения

Отмечается ежегодно с 24 по 30 октября согласно решению специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению и Всемирного совета мира в 1978 году.

День памяти погибших испытателей космодрома «Байконур»

В этот день 1960 года произошла катастрофа при испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 конструкции М. Янгеля. При проведении электрических испытаний на заправленной ракете произошел несанкционированный запуск двигателей 2-й ступени. В результате возникшего пожара и отравления парами компонентов топлива погибло 76 военнослужащих и представителей промышленности. В числе погибших были Главнокомандующий РВСН главный маршал артиллерии М. Неделин, руководители испытаний от полигона полковники А. Носов и Е. Осташев. Сегодня их имена носят улицы г. Байконура.

СОБЫТИЯ

В 1931 году вышел первый номер газеты на государственном языке «Жұмысшы», ее читателями были риддерские рабочие. В 1939 году, с момента образования Восточно-Казахстанской области, газета получила региональный статус. В годы СССР она называлась «Коммунизм туы». Сегодня это газета «Дидар», которая выпускается 20-тысячным тиражом.

В 2000 году в Павлодаре открыт памятник поэту Султанмахмуту Торайгырову.

В 2009 году в Государственном национальном парке «Бурабай» состоялось открытие экспозиционного комплекса имени Абылайхана. Территория музея, расположенного на площади Абылайхана, составляет 288 квадратных метров. Именно здесь, по историческим данным, Абылайхан принимал послов Китайского и Бухарского ханств, других государств, здесь произошла знаменитая битва «Шаңды жорық». Проект реализован по поручению Главы государства с целью сохранения исторического наследия, популяризации казахской истории и развития туризма.

В 2011 году Казахстан первым из стран СНГ начал внедрять ювенальное судопроизводство. Сегодня наш опыт активно изучается представителями международных организаций и стран СНГ. Работу казахстанских ювенальных судов высоко оценили эксперты ЮНИСЕФ и ПРООН.

В 2014 году Нацбанк Казахстана выпустил в обращение памятные монеты «Манул» из серии «Красная книга Казахстана» из серебра «proof» качества номинальной стоимостью 500 тенге и из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге, а также монеты «Шоқан» из серии «Портреты на банкнотах» из золота и серебра «proof» качества.

В 2018 году в Алматы вышла в свет энциклопедия «Қазақстан руханияты мен мәдени ескерткіштерінің энциклопедиясы» - первая энциклопедия по развитию духовной и образовательной сферы, обеспечению сохранности и эффективного использования культурного наследия нашей страны, духовному развитию народа Казахстана.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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