24 объекта сферы образования строится в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 14 школ на 5,6 тыс. мест, 5 детских садов на 1,2 тыс. мест, 4 общежития на 1,2 тыс. мест строят в Аккольском, Аршалынском, Биржан Сал, Сандыктауском, Целиноградском районах и городах Степногорск и Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

По словам руководителя облуправления строительства, архитектуры и градостроительства Марата Аубакирова, ведется строительство 24 объектов образования.

«В текущем году запланировано завершение строительства 9 школ на 2,8 тыс. ученических места. Из них до начала учебного процесса 5 школ в Аккольском, Аршалынском, Целиноградском районах и в городах Косшы и Кокшетау. До конца года планируются завершение 4 школ в Аршалынском, Целиноградском районах и в городах Степногорск и Кокшетау. 5 школ на 2,8 тыс. мест переходящие на 2024 год», - проинформировал руководитель ведомства.

Фото: gov.kz

Кроме того, за счет частных инвестиций до начала учебного года планируется ввести в эксплуатацию школу на 1500 мест в г. Косшы.

В рамках национального проекта «Комфортные школы» на 2023-2025 годы запланировано строительство 18 школ на 22,6 тысяч ученических мест. Единым оператором в рамках реализации национального проекта выступает АО «Samruk-Kazyna Construction».

В этом году планируется начать строительство 9 школ на более 12 тысяч мест. Из них 7 школ в Целиноградском районе и 2 школы на в областном центре.

В 2024-2025 предусмотрено – 9 школ на 10,4 тыс. мест в Аршалынском, Бурабайском, Целиноградском, Шортандинском районах, в городах Косшы и Кокшетау.

Фото: gov.kz