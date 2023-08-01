Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    24 объекта сферы образования строится в Акмолинской области

    1 Августа 2023, 22:51

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 14 школ на 5,6 тыс. мест, 5 детских садов на 1,2 тыс. мест, 4 общежития на 1,2 тыс. мест строят в Аккольском, Аршалынском, Биржан Сал, Сандыктауском, Целиноградском районах и городах Степногорск и Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    По словам руководителя облуправления строительства, архитектуры и градостроительства Марата Аубакирова, ведется строительство 24 объектов образования.

    «В текущем году запланировано завершение строительства 9 школ на 2,8 тыс. ученических места. Из них до начала учебного процесса 5 школ в Аккольском, Аршалынском, Целиноградском районах и в городах Косшы и Кокшетау. До конца года планируются завершение 4 школ в Аршалынском, Целиноградском районах и в городах Степногорск и Кокшетау. 5 школ на 2,8 тыс. мест переходящие на 2024 год», - проинформировал руководитель ведомства.

    Фото: gov.kz

    Кроме того, за счет частных инвестиций до начала учебного года планируется ввести в эксплуатацию школу на 1500 мест в г. Косшы.

    В рамках национального проекта «Комфортные школы» на 2023-2025 годы запланировано строительство 18 школ на 22,6 тысяч ученических мест. Единым оператором в рамках реализации национального проекта выступает АО «Samruk-Kazyna Construction».

    В этом году планируется начать строительство 9 школ на более 12 тысяч мест. Из них 7 школ в Целиноградском районе и 2 школы на в областном центре.

    В 2024-2025 предусмотрено – 9 школ на 10,4 тыс. мест в Аршалынском, Бурабайском, Целиноградском, Шортандинском районах, в городах Косшы и Кокшетау.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Акмолинская область Образование Строительство школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Проконтролировать подготовку к учебному году поручил аким области Абай
    Китайский конгломерат планирует инвестировать в строительство в Казахстане
    Сколько стоит собрать ребенка в школу в Китае
    Новый Дом культуры появился в Жамбылской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы