24 нарколаборатории ликвидированы силами полицейских

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе полицейские пресекли крупное наркоправонарушение в Жамбылской области. В селе Белбасар при досмотре автомобиля обнаружены 2 мешка с высушенной марихуаной. Общий вес изъятых наркотиков составил 34 кг, передает корреспондент МИА «Казинфом».

В целом, по словам старшего инспектора по особым поручениям департамента по противодействию наркопреступности Серика Султанова, всего за истекший период 2023 года выявлено более 1300 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечено 765 фактов сбыта.

«Из незаконного оборота изъято более 8 тонн наркотиков, в том числе 168 кг синтетических видов. Ликвидировано 24 нарколаборатории. Пресечена деятельность 4 организованных преступных групп. Возбуждено 8 уголовных дел, в т.ч. 6 за организацию и участие в ОПГ и 2 за создание и руководство транснациональной группой. К уголовной ответственности привлекаются 4 лидера и более 30 участников ОПГ, у которых изъято свыше 100 кг наркотиков, более 84 тонн прекурсоров и 24 тонны «маковой соломы» с примесью пищевого мака», - добавил Серик Султанов.

Напомним, что только за истекший месяц спецоперации «Карасора» полицейскими выявлено 315 преступлений, в том числе 121 факт сбыта, 49 фактов незаконного хранения наркотиков, 114 фактов культивирования наркосодержащих растений.