Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    24 нарколаборатории ликвидированы силами полицейских

    10 Июля 2023, 12:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе полицейские пресекли крупное наркоправонарушение в Жамбылской области. В селе Белбасар при досмотре автомобиля обнаружены 2 мешка с высушенной марихуаной. Общий вес изъятых наркотиков составил 34 кг, передает корреспондент МИА «Казинфом».

    В целом, по словам старшего инспектора по особым поручениям департамента по противодействию наркопреступности Серика Султанова, всего за истекший период 2023 года выявлено более 1300 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Пресечено 765 фактов сбыта.

    «Из незаконного оборота изъято более 8 тонн наркотиков, в том числе 168 кг синтетических видов. Ликвидировано 24 нарколаборатории. Пресечена деятельность 4 организованных преступных групп. Возбуждено 8 уголовных дел, в т.ч. 6 за организацию и участие в ОПГ и 2 за создание и руководство транснациональной группой. К уголовной ответственности привлекаются 4 лидера и более 30 участников ОПГ, у которых изъято свыше 100 кг наркотиков, более 84 тонн прекурсоров и 24 тонны «маковой соломы» с примесью пищевого мака», - добавил Серик Султанов.

    Напомним, что только за истекший месяц спецоперации «Карасора» полицейскими выявлено 315 преступлений, в том числе 121 факт сбыта, 49 фактов незаконного хранения наркотиков, 114 фактов культивирования наркосодержащих растений.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью МВД РК Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Шымкенте мужчина требовал $100 тысяч у друга и угрожал выложить его интимные фото в сеть
    Более 130 строительных компаний оштрафовали за стихийные свалки в Астане
    29 кг наркотиков изъяли у четырех жителей Тараза
    Более 300 скотокрадов задержали в Казахстане
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет