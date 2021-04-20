Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    24 млн квадратных метров жилья введут в селах до 2025 года

    20 Апреля 2021, 11:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин подвел итоги заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации Дорожной карты по исполнению программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» перед нами поставлена задача по повышению качества жизни в сельской местности. В первую очередь для повышения качества жизни сельчан проводится модернизация инфраструктуры. До 2025 года включительно будут построены и отремонтированы 27 тысяч километров дорог местного значения. Будет введено 24 млн кв. м жилья в селах», - пообещал Аскар Мамин.

    В сфере АПК, по его словам, будет реализовано 845 проектов с созданием 500 тысяч рабочих мест, создано 7 экосистем с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств. Принимаемые меры позволят повысить доходы сельских жителей.

    «Все 100% сельских жителей буду обеспечены качественной питьевой водой. Природным газом будет обеспечено 60% сельских жителей. В сфере здравоохранения в течение 5 лет будут отремонтированы и построены 1 095 объектов. Это позволит в 2 раза увеличить охват населения медицинским обслуживанием», - отметил Премьер.

    «Будет модернизировано 5 тысяч и построено 315 сельских школ. Идет работа по максимальному охвату дополнительным образованием сельских школьников и сокращению разрыва в качестве знаний между городом и селом. К 2025 году будет отремонтировано и построено 748 объектов культуры и 1 719 спортивных объектов», - заключил А. Мамин.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Социальная поддержка Нур Отан Строительство Жилье Регионы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Популярное
    1 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном