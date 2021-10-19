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    24 млн квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в селах - МНЭ РК

    19 Октября 2021, 10:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» будет введено в эксплуатацию 24 млн кв.м жилья. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доступ к высокоскоростному Интернету будет обеспечен для всех сельских жителей. Будет введено 24 млн. кв. м жилья в сельской местности. 95% дорог местного значения будут в хорошем состоянии. Будут построены и модернизированы 12 тыс. км инженерных сетей», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    Кроме того, по его словам, строительством и ремонтом будет охвачено 10 тыс. км внутрипоселковых дорог. В рамках повышения качества и доступности образования в сельской местности планируется модернизировать 5 тыс. школ и построить 315 новых школ. Дошкольным воспитанием и обучением будет охвачено 100% детей в возрасте от 3 до 6 лет.

    Все сельские школы будут обеспечены квалифицированными педагогами.

    «Строительство и модернизация 1 095 медицинских объектов позволит повысить качество и доступность услуг системы здравоохранения в сельской местности. С целью создания условий для занятия спортом и творческого развития на селе будет построено и модернизировано 1 719 объектов спорта и 1,5 тыс. объектов культуры», - заключил А. Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Жилье Миннацэкономики
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