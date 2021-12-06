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24 миллиона штрафа выплатит экс-директор районной больницы в Атырауской области
6 Декабря 2021 19:44
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области бывший директор районной больницы выплатит 24 млн штрафа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В Курмангазинском районном суде Атырауской области закончились слушания в отношении бывшего директора районной больницы Гульсары Мутивой, обвиняемой в хищении. Суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и 361 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями» и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и выплаты штрафа в размере 24 миллиона тенге», - сообщили в пресс- службе областного суда.
Она трудоустроила и длительное время выплачивала зарплату людям, которые в больнице не работали. В том числе своему 19-летнему сыну, который учился в Алматы.
Она трудоустроила и длительное время выплачивала зарплату людям, которые в больнице не работали. В том числе своему 19-летнему сыну, который учился в Алматы.
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