24 Мая 2022 08:00

24 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

50 лет назад (1972) родилась- председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родилась в г. Уральске. Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, экономист; Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Трудовая деятельность: экономист в «Агропромбанке «Орал» (с 1993 года); ведущий специалист, начальник отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующая отделом аппарата акима Западно-Казахстанской области, директор департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (1997-2005); советник-экономист Торгового представительства РК в Российской Федерации (2005-2006); советник акима Мангистауской области (2006-2009); консультант, заместитель, исполняющая обязанности Торгового представителя РК в Российской Федерации (2009-2011); советник заместителя Премьер-Министра РК (2012-2013); заместитель акима Кызылординской области (2013-2015); секретарь партии «Nur Otan», член Бюро политсовета партии «Nur Otan» (2015-2017); член Центральной избирательной комиссии РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2016), Почетной грамотой Республики Казахстан (2008).

назад (1972) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант авиации.

Родился в г. Рудный Костанайской области. Окончил Суворовское военное училище, г. Екатеринбург (1989); Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (1994); Военно-воздушную академию МО РФ им. Ю.А. Гагарина (2001); Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2011).

Трудовая деятельность: командир авиационной эскадрильи авиационной базы, начальник штаба - заместитель командира авиационной базы, командир авиационной базы (2001-2011); первый заместитель командующего Военно-воздушными силами - начальник штаба Военно-воздушных сил воздушной обороны ВС РК (2011-2013); заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по боевой подготовке) - начальник управления боевой и физической подготовки управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (2013-2016); начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК (01.2016-12.2016); заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК (2016-2017); Главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан (2017-2020); заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 2021 года).

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени, 6 юбилейными медалями и за выслугу лет.

назад (1988) родился- казахстанский тяжелоатлет, многократный чемпион мира.

Родился в г. Кызылорде. Окончил факультет физической культуры Кызылординского государственного университета им. Коркыт Ата (2009).

В декабре 2001 года на проходившем в Семее чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике специальный приз самому юному участнику получил 13-летний школьник из Кызылорды Илья Ильин. Весной 2005 года, к своему 17-летию, выиграл чемпионат мира среди юниоров. 15 ноября 2005 года в столице Катара - Дохе - признан лучшим штангистом чемпионата 2005 года. В мае 2006 года в Китае становится чемпионом мира среди юниоров. В этом же году он становится чемпионом мира в категории 94 кг, который проходил в октябре в Санто-Доминго. И в декабре того же 2006 года Илья выигрывает Азиатские игры в Катаре c результатом 401 кг (175+226) в категории 94 кг. В 2008 году на пекинской Олимпиаде он берёт золотую медаль, взяв в рывке 180 кг и 226 кг в толчке. В 2010 году становится чемпионом Казахстана и чемпионом Азиатских игр, чемпион Казахстана 2011 года.

На чемпионате мира 2011 года в Париже Илья Ильин становится трехкратным чемпионом мира с суммой 407 кг. В июне 2012 года на чемпионате Казахстана в Талдыкоргане победил с суммой 410 кг. На Олимпиаде-2012 в Лондоне победил с суммой 418 кг - абсолютный мировой рекорд в сумме двоеборья и новый мировой рекорд в толчке.

Имеет четыре мировых рекорда в двух весовых категориях (до 94 кг и до 105 кг). Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: директор ледового комплекса «Мұз айдыны» г. Кызылорда (05-2020-09.2020); руководитель Кызылординского филиала Казахстанского союза спортсменов (с сентября 2020 года).

Награжден орденами «Құрмет» и «Барыс».

назад (1994) родился- казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист.

Уроженец г. Актобе. Обладатель гран-при конкурса «Славянский базар 2015» в Витебске, лауреат Национальной премии «Народный любимец» («Халықтың сүйіктісі»), награждён Почётной грамотой Президента Республики Казахстан «За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана», участник международного фестиваля «ABU TV song».

В первый раз Димаш вышел на сцену в эпизодической роли в спектакле. В 5 лет, будучи учеником детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала, впервые спел на сцене музыкального колледжа. В 6 лет стал лауреатом республиканского конкурса «Айналайын» в номинации «Фортепиано», а в 10 лет выступал в качестве ведущего различных областных мероприятий.

В 2010 году стал лауреатом І премии международного фестиваля «Звонкие голоса Байконура». В 2012 году удостоен гран-при Республиканского конкурса молодых исполнителей «Жас канат» и завоевал диплом лауреата І премии Международного телеконкурса эстрадных исполнителей «Восточный базар», через год стал победителем первого международного фестиваля молодых исполнителей «Мейкин Азия».

В 2014 году окончил Актюбинский музыкальный колледж им. А. Жубанова по специальности «Академическое пение» и поступил в Казахский национальный университет искусств на факультет «Искусство эстрады».

Настоящую популярность обрел, завоевав гран-при XXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Славянский базар-2015» в Витебске. 28 октября 2015 года в Стамбуле Димаш впервые представлял Казахстан на международном Азиатско-Тихоокеанском телефестивале «ABU Song Festivals». В 2016 году Димашу была присуждена государственная стипендия Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации в области культуры.

22 января 2017 года Димаш Кудайберген впервые выступил в китайской программе «I am a singer», в которой соревнуются исключительно профессиональные певцы и 15 апреля 2017 года занял второе место. В своем финальном выступлении спел дуэтом с популярной китайской певицей Шан Венже.

27 марта 2017 года Димаш Кудайберген выиграл премию Top Chinese Music Award, победив в номинации «Самый популярный певец в Азии». Эта премия является аналогом известной премии «Грэмми», но только в Китае. На церемонии награждения, в Шанхае, певец исполнил композицию «SOS d'un terrien en détresse».

Димаш известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 5 октав, 4 ноты и 1 полутон («F2» - «D8») («фа» большой октавы - «ре» пятой октавы). Его диапазон простирается от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано и свисткового регистра. Несмотря на то, что после прохождения обучения в жанре академического оперного пения был приглашен на работу в Государственный театр оперы и балета «Astana opera», Димаш решил развивать свою карьеру в современной музыке с использованием классических элементов, а также традиционной казахской музыки и поп-музыки.