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    24 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    24 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    82 года назад (1940) родился КАСКАБАСОВ Сеит Аскарович - литературовед, фольклорист, общественный деятель Казахстана.

    Родился в г. Семипалатинске (ныне - г. Семей). Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, учитель русского языка и литературы (1964).

    Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института литературы и искусства АН Казахстана (ИЛИ) (1964-1970); ученый секретарь отделения общественных наук АН Казахстана (1970-1979); старший научный сотрудник ИЛИ (1979-1981); старший научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР (1981-1983); старший, ведущий научный сотрудник ИЛИ (1983-1988); консультант идеологического отдела, руководитель Центра социологии политических процессов ЦК Компартии Казахстана (1988-1991); заведующий сектором, заместитель заведующего отделом образования, культуры и спорта аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991-1992); председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Кабинете Министров РК (1992-1994); заместитель директора института, руководитель рукописного центра Института литературы и искусства АН Казахстана (1994-1997); директор научно-исследовательского центра «Евразийство», декан факультета востоковедения Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева (1997-2001); директор Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Министерства образования и науки РК; заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (с 2012 года).

    Провел глубокие исследования в области теории фольклорных жанров и эпического творчества. Выпустил академическое издание сказок о животных, фольклорных собраний В. Радлова и жырау XVII-XIX столетий, а также избранных сочинений Жамбыла Жабаева. В 2003 году в Москве в серии «Эпосы народов Евразии» вышли в свет составленные Каскабасовым сборники «Қозы Көрпеш - Баян сұлу», «Қыз Жібек». Под его руководством была осуществлена подготовка и издание свода казахского фольклора «Бабалар сөзі», «Истории казахской литературы», «Антологии казахской музыки».

    58 лет назад (1964) родился ЖУМАБЕКОВ Бейсембай Куанышевич - заместитель директора Архива Президента Республики Казахстан.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, преподаватель физики (1993); Карагандинский государственный технический университет, экономика и менеджмент (1999).

    Трудовая деятельность: разнорабочий совхоза Балыктыкульского, Нуринского районов Карагандинской области (1981-1989); лаборант, инженер, научный сотрудник, заведующий лаборатории гидродинамики и теплообмена при Карагандинском государственном университете (1989-1993); главный специалист, заведующий отделом аппарата главы Карагандинской городской администрации (1993-1997); заведующий отделом поддержки предпринимательства аппарата акима г. Караганды (1997); государственный инспектор, заведующий отделом, заведующий секретариатом Дисциплинарного совета Карагандинской области (1997-2002); директор департамента внутренней политики Карагандинской области (2002-2006); первый заместитель председателя областного филиала НДП «Нур-Отан» (2007-2007); депутат Карагандинского областного маслихата, секретарь Карагандинского областного маслихата IV созыва (2007-2012); секретарь Карагандинского областного маслихата депутатов V созыва (2012-2013); заместитель акима Карагандинской области (2013-2014); исполнительный директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (2015-2017); заместитель заведующего общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019).

    На занимаемой должности - с 2020 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

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