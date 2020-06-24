24 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1940) родился- литературовед, фольклорист, общественный деятель Казахстана.

Родился в г. Семипалатинске. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, учитель русского языка и литературы (1964).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института литературы и искусства АН Казахстана (ИЛИ) (1964-1970); ученый секретарь отделения общественных наук АН Казахстана (1970-1979); старший научный сотрудник ИЛИ (1979-1981); старший научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР (1981-1983); старший, ведущий научный сотрудник ИЛИ (1983-1988); консультант идеологического отдела, руководитель Центра социологии политических процессов ЦК Компартии Казахстана (1988-1991); заведующий сектором, заместитель заведующего отделом образования, культуры и спорта аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991-1992); председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Кабинете Министров РК (1992-1994); заместитель директора института, руководитель рукописного центра Института литературы и искусства АН Казахстана (1994-1997); директор научно-исследовательского центра «Евразийство», декан факультета востоковедения Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева (1997-2001); директор Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Министерства образования и науки РК; заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (с 2012 года).

Провел глубокие исследования в области теории фольклорных жанров и эпического творчества. Выпустил академическое издание сказок о животных, фольклорных собраний В. Радлова и жырау XVII-XIX столетий, а также избранных сочинений Жамбыла Жабаева. В 2003 году в Москве в серии «Эпосы народов Евразии» вышли в свет составленные Каскабасовым сборники «Қозы Көрпеш - Баян сұлу», «Қыз Жібек». Под его руководством была осуществлена подготовка и издание свода казахского фольклора «Бабалар сөзі», «Истории казахской литературы», «Антологии казахской музыки».

назад (1972) родился- вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Кокчетавской (ныне – Акмолинской) области. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения им. маршала Советского Союза Н. И. Крылова, радиотехник (1993); Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Ф. Дзержинского, радиотехник (1994); Университет «Туран», г. Астана, юрист (2005).

Трудовая деятельность: начальник отделения узла комплексного технического контроля, г. Москва (1994); прохождение службы на офицерских должностях в Комитете национальной безопасности РК, г. Алматы (1995-1996); специалист отдела безопасности и защиты информации в ТОО «BUTYA» и ТОО «BUTYA - SECURITY», г. Алматы (1995-1996); главный специалист Службы безопасности НАК «Казахтелеком», г. Алматы (1997); главный специалист отдела распределения и использования радиочастотного спектра (РЧС) и использования геостационарных точек Земли департамента связи Министерства транспорта и коммуникаций РК (1997); главный специалист отдела планирования и использования РЧС управления лицензирования и использования РЧС департамента по почте и коммуникациям Министерства транспорта и коммуникаций РК (1997-1999); ведущий специалист отдела лицензирования и использования радиочастотного спектра управления государственной политики в области связи департамента информационных систем Министерства транспорта и коммуникаций РК (переведен в связи с изменениями организационной структуры и штатного расписания) (1999); главный специалист сектора планирования использования радиочастотного спектра отдела планирования в области связи управления контроля на связи Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (1999); заведующий сектором радиоконтроля и борьбы с помехами Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (1999); начальник региональной службы телекоммуникации ЗАО «Центр межбанковских и финансовых телекоммуникаций», г. Астана (1999-2000); директор ТОО «Сак-Ел», г. Астана (2000-2001); генеральный директор РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникаций трафика (БТТ-Центр) Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» (2000-2001); заместитель главного технического директора ОАО «Казахтелеком» (2001); советник генерального директора РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного трафика» Министерства транспорта и коммуникаций РК (2001-2002); научный сотрудник Института фундаментальных исследований Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2002-2003); директор научно-конструкторского бюро информационных технологий ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (2002-2003); советник президента ТОО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (2004); генеральный директор ТОО «Центр внедрения новых технологий» АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» (2004); заведующий сектором науки и инновационной деятельности отдела социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2004-2005); заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки РК (2005-2006); председатель АО «Национальная компания «Казкосмос» (2006-2007); президент АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2007-2008); генеральный директор ТОО «Единый центр внедрения систем управления вооружением» (2009-2010); руководитель Центра коммерциализации технологий АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» при Министерстве образования и науки РК (2010-2014); исполняющий обязанности директора департамента технологического и инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); директор ТОО «Научно-технический центр «Синергия» (2017-2018); президент АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2018-2019); председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (02.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.