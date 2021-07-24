24 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1940) родился- казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Республики Казахстан.

Родился в г. Актюбинске. Окончил Самаркандское государственное музыкальное училище, преподаватель детской музыкальной школы, концертмейстер, пианист (1961); Самаркандский филиал Ташкентского государственного института театра и кино (1962), актер театра и кино; три курса Ташкентской государственной консерватории по классу фортепиано.

Работал актером Самаркандского русского драматического театра, Владивостокского краевого театра драмы имени М. Горького. С 1971 года - актер Государственного академического театра русской драмы имени М. Лермонтова.

Занят в спектаклях «На дне» (Актер), «Пока она умирала» (Игорь), «Танго» (Стомиль), «Тот, кто получает пощечины» (Тот), «Отдам в хорошие руки добрую старую собаку (Воробышек)» (Гриша), «Король Лир» (Герцог Бургундский), «Свадьба Кречинского» (Кречинский), «Кин IV» (Кин).

Снимался в кинофильмах «Перекличка» (капитан Лунин), «Чокан Валиханов» (начальник кадетского корпуса) - киностудия «Мосфильм», в телесериале «Саранча» (Гордей), в юмористической передаче «Толобайки», фильме «Груз 001» - киностудия «Казахфильм».

Награжден медалями «Ерен еңбегi үшiн» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001). Отмечен благодарственным письмом Президента РК.

назад (1957) родился- член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, математик (1979).

Трудовой стаж: преподаватель, аспирант, старший преподаватель, доцент кафедры прикладной математики Алматинского института народного хозяйства (1979-1992); заведующий кафедрой «Микроэкономики» Казахского государственного экономического университета (1992-1995); первый заместитель председателя государственного комитета Республики Казахстан по статистике и анализу (1995-1997); председатель Агентства Республики Казахстан по статистике (1997-1999); министр экономики Республики Казахстан (1999-2000); министр экономики и торговли Республики Казахстан (2000-2002); председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2002-2003); министр образования и науки Республики Казахстан (2003-2004); ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2005-2006); первый вице-президент АО НК «КазМунайГаз» (2006-2007); президент АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2007-2008); управляющий директор по корпоративному развитию «Казахского института нефти и газа», советник генерального директора Казахского института нефти и газа (с 2010 года).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

Награжден серебряной медалью РАЕН им. В.И. Вернандского.

назад (1959) родился- писатель, автор серии книг «Ситуативный казахский».

Родился в Целиноградской (ныне - Акмолинской) области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт со специализацией по коневодству.

C 1977 года по 1981 год был чемпионом Алма-Аты по боксу, кандидатом в мастера спорта СССР. Работал в Целиноградском сельскохозяйственном институте. В 1985 году поступил в аспирантуру Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, защитил диссертацию по спортивному коневодству. С 1994 года по 1998 год по программе «Болашак» обучался в Бургундском университете, город Дижон, Франция. Занимается популяризацией казахского языка.

За весомый вклад в развитие государственного языка в 2014 году стал обладателем Почетного знака «Тiл жанашыры», а в 2016 году за заслуги в укреплении единства и стабильности гражданского общества в Республике Казахстан награжден золотой медалью «Бірлік».

назад (1961) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков (1983); Московский педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза (1989); Университет Ренн-1, Франция (1995); Национальную школу администрации, Франция (1996).

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинского педагогического института иностранных языков (1983-1984, 1989-1992); атташе, третий секретарь посольства РК во Французской Республике (1996-1999); второй секретарь, первый секретарь, начальник отдела департамента двустороннего сотрудничества МИД РК (1999-2002); советник посольства РК в Австрийской Республике (2002-2004); начальник отдела департамента Европы и Америки МИД РК (2004-2006); советник, советник-посланник посольства РК в Литовской Республике (2006-2011); заместитель директора департамента Европы МИД РК (2011-2013); директор департамента Европы МИД РК (2014-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, глава представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2019); кавалер ордена «За заслуги» (Франция, 2019).

назад (1966) родился- шахматист, чемпион мира среди слабовидящих, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Казахстана.

Уроженец Карагандинской области. Начал заниматься шахматами с восьми лет под руководством заслуженного тренера Республики Казахстан Е.А. Алимжанова во Дворце школьников. Двукратный чемпион Карагандинской области (1990, 1991), дважды чемпион (среди слабовидящих) по шахматам в версии «Барайл чесс» (1989, 1996), чемпион республиканских студенческих игр (1989, Алматы), Общества инвалидов Казахстана (1990, 1992, 1994, 1997, Алматы), призер международных турниров (1994, Брно, Чехия; 1994, Москва; 1994, Петропавловск; 1995, Бенавенте, Испания; 1995, Нью-Йорк, США). Чемпион турнира по сверхбыстрым шахматам (1997, Алматы; 2000, Астана). В 1996 году выиграл чемпионат мира в Испании, в 2002 году - в Турции.

М. Жунусов вошел в пятерку сильнейших в Казахстане и во вторую сотню в мировом рейтинге. В 2002 году имя Мурата Жунусова появилось в Казахской энциклопедии спортсменов. В 2005 году стал исполнительным директором Республиканской шахматной школы в столице. В данное время М. Жунусов живет в Алматы, является заслуженным тренером Республики Казахстан по шахматам.