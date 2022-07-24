24 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День работников торговли в Казахстане

Профессиональный праздник работников, занятых в торговле (в том числе розничной), отмечается ежегодно в четвертое воскресенье июля. Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689.

СОБЫТИЯ

В 1824 году в городе Уральске в присутствии высших чинов пограничного управления Оренбурга Жангир был провозглашен ханом.

В 1944 году принято Постановление об открытии с 1 октября 1944 года в Алматы государственного института искусств, впоследствии преобразованного в Алматинскую консерваторию, а в 1945 году вузу было присвоено имя выдающегося казахского кюйши XIХ века Курмангазы Сагырбаева. Современное название - Казахская национальная консерватория имени Курмангазы.

В 2001 году в Бишкеке в Дубовом парке состоялось торжественное открытие памятника Мухтару Ауэзову, сооруженного по проекту кыргызстанцев, - скульптора Тургунбая Садыкова и архитектора Евгения Писарского.

В 2007 году в Павлодаре был создан городской профессиональный оркестр казахских народных инструментов. В его репертуаре - произведения национальных и зарубежных композиторов.

В 2007 году в Пекине в издательстве Комитета КНР по делам национальностей состоялась презентация сборника рассказов «Соғыстың соңғы бомбасы» (в китайском переводе - «Хэй Сюаньфэн» - «Черный смерч») на казахском (арабской вязью) и китайском языках писателя, драматурга, заслуженного деятеля Республики Казахстан Рахымжана Отарбаева.

В 2009 году в Атырау был сдан в эксплуатацию новый современный Ледовый дворец имени Хиуаз Доспановой. Дворец имеет каток общей площадью более 1800 квадратных метров, что позволяет на нем не только тренироваться, но и проводить командные соревнования.

Доспанова Хиуаз Каировна (1922-2008) - единственная летчица-казашка, штурман-стрелок. В Атырау в честь летчицы-казашки Хиуаз Доспановой установлен памятник и названа одна из улиц города.

В 2009 году в американском городе Нью-Порте (штат Род-Айленд) прошел один из самых престижных в США и крупнейший в мире музыкальный фестиваль, в котором принимал участие известный казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев.

Скрипач, представляющий себя исключительно как казахстанский музыкант, исполнял в Нью-Порте, наряду с произведениями Сезара Франка, Ричарда Штрауса и Карла Дженкинса, «Поэму» казахского композитора Мукана Тулебаева.

В 2010 году государственный театр кукол из Алматы завоевал гран-при на XIV Всемирном фестивале кукольного искусства в Праге (World festival of puppert art-Prague 2010).

Казахстанский коллектив был признан лучшим в номинации «Лучшие театральные декорации и кукольный дизайн». Оригинальные декорации и кукольный дизайн разработал главный художник театра Евгений Яшнев.

Всего на конкурс было подано 217 заявок, но допущено к участию 38 претендентов из 27 стран мира.

В 2010 году в мемориальном комплексе-музее, расположенном на Комсомольском острове Усть-Каменогорска, состоялась торжественная церемония передачи земли с белорусского мемориала «Буйническое поле».

Среди многих солдат в Беларуси похоронены казахстанцы, Герои Советского Союза: Абдулла Жанзаков, Казбек Нуржанов, Идрис Ургнешибаев, Василий Чеботарев, Федор Озимитель, Сундуткали Искалиев.

В 2014 году группа казахстанцев в составе 10 человек вышла в экспедицию по маршруту Шокана Уалиханова, по результатам которой была издана книга-фотоальбом. Экспедиция уникальна еще тем, что участники побывали в местах захоронения Махмуда Кашгари и Жусупа Баласагуни.

Протяженность маршрута экспедиции составляет 6000 км: Урумчи - Карашахар - Корла - Кучар - Аксу - Кашгар - Артуш - Янгисар - Яркенд - Кагалык - Хотан - Кашгар - Турагат - Нарын - Таш-Рабат - Бишкек.

В 2017 году самый престижный в мире конкурс вокалистов «Опералия» Пласидо Доминго, учрежденный великим оперным певцом и дирижером, впервые прошел в Казахстане на сцене Astana Opera. В «Опералии» принимали участие певцы любых типов голосов (от баса до сопрано) в возрасте от 18 до 32 лет. В Астану прибыли 40 талантливых вокалистов из разных уголков земного шара. Общий призовой фонд составил от 180 000 долларов.

В 2019 году документальный короткометражный фильм «Вкус цвета» режиссера Камиллы Абдельдиновой получил награду «Лучший документальный фильм» на 8-м Международном кинофестивале Kolkata Shorts International Film Festival.

«Вкус цвета» входит в цикл «Тюркские народы Казахстана». Этот документальный цикл посвящен тюркским этносам, проживающим в многонациональном Казахстане.

В 2020 году японская певица Ранка поздравила казахстанцев с 175-летием казахского поэта Абая Кунанбайулы исполнением песни «Көзімнің қарасы» на японском языке.

Традиционная японская аранжировка музыкальной композиции со звучанием национального щипкового инструмента «кото» была создана продюсерской компанией «Zerosta». Слова песни на японский язык перевел профессор Университета «Wako» Хироки Сакаи - автор нескольких книг о фольклорно-мифологическом наследии казахского народа.