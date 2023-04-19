24 иностранные компании переехали в Казахстан в рамках релокации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках релокации в Казахстан переехали 24 иностранные компании. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«170 новых инвестиционных проектов в сфере промышленности планируется запустить в 2023 году. Также планируется привлечь 18,3 трлн тенге инвестиций в основной капитал. Прорабатывается общенациональный пул из 873 инвестиционных проектов на сумму 28,1 трлн тенге. Инвестиционный штаб при Правительстве стабильно работает. В рамках релокации 24 иностранные компании «переехали» в Казахстан, еще по 43 работа продолжается», - отметил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

Алихан Смаилов добавил, что в этом году в сфере промышленности будет запущено 170 проектов на сумму 1 трлн тенге. За счет этого планируется создать около 15 тыс. новых рабочих мест.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить «экономический лифт» для предпринимателей.

Президент также заявил о том, что Казахстану необходимо перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.



