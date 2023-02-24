24 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

52 года назад (1971) родился НУСУПОВ Болат Турарович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.

Родился в г. Алматы. Окончил Институт иностранных языков, германистика (1993); Венскую дипломатическую академию (1995); Государственный технический университет имени К. Сатпаева, экономика (2005).

Трудовая деятельность: референт, атташе ведущего управления стран Европы Министерства иностранных дел РК, г. Алматы (1994-1996); третий, второй и первый секретарь Посольства РК в Австрийской Республике, г. Вена (1996-2002); советник, начальник отдела Западной Европы департамента Европы и Америки МИД РК, столица (2002-2005); первый секретарь, советник и руководитель экономического отдела Посольства РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (2005-2010); заместитель директора департамента Европы МИД РК, столица (2010-2011); советник, руководитель экономического отдела Посольства РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (2011-2012); советник-посланник Посольства РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (2012-2014); временный поверенный в делах РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (07.2014-09.2014); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (2014-2019); директор департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021); директор департамента России, Кавказа и Европейских стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с 2021 года.

50 лет назад (1973) родился АХМЕДЬЯРОВ Галым Алгиевич - директор Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы (1995); аспирантуру Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, музыкальное искусство (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (1995-1997); солист, руководитель ансамбля народных инструментов Президентского оркестра Республиканской гвардии РК (1998-2007); начальник управления искусств Комитета культуры Министерства культуры и информации РК (2007); президент АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и информации РК (2008-2012); советник ОО «Союз музыкальных деятелей Казахстана» (2012-2013); президент АО «Фонд духовного развития Казахстана» Министерства культуры и информации РК (2013-2014); президент АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и спорта РК(02.2014-09.2014); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Обладатель почетного звания «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері» (2010), лауреат государственной молодежной премии «Дарын» (2004), лауреат республиканских и международных конкурсов.

49 лет назад (1974) родился ШОКЫБАЕВ Аскар Женисович - директор департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил факультет востоковедения Казахского национального университета (КазНУ) им. аль-Фараби (1996).

Трудовая деятельность: референт службы государственного протокола, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (1997-2000); заведующий сектором протокола Национальной нефтегазовой компанией «Казахойл» (2000-2001); заместитель директора организационно-контрольного департамента. ОАО «Казахтелеком» (2001-2002); менеджер ЗАО «Казтрансгаз» (2002-2003); третий секретарь, второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2003-2004); третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь посольства РК в Арабской Республике Египет (2004-2007); начальник управления департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2007-2008); главный консультант центра внешней политики Администрации Президента РК (2008); генеральный консул РК в Стамбуле (Турция) (2008-2012); генеральный консул РК в Дубаи (ОАЭ) (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Катар (2014-2020); председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

47 лет назад (1976) родился СУЛТАНГАЗИЕВ Марат Елеусизович - аким Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, экономист-финансист (1997); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, магистр делового администрирования (2010).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району г. Алматы (1997-1999); налоговый инспектор отдела координации управления администрирования, ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по г. Алматы (1999-2001); начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы (2001-2006); начальник управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник управления налогового аудита Налогового комитета по г. Алматы (2006-2008); заместитель начальника Налогового департамента по г. Алматы (2008-2010); директор департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК (2010-2012); заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (корпус «А») (2012-2014); руководитель департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2014-2017); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2017-2018); председатель Комитета государственных доходов МФ РК (2018-2021); вице-министр финансов Республики Казахстан (2021-2022); первый вице-министр финансов РК (01.2022-06.2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

47 лет назад (1976) родился КУТТЫКАДАМ Аскар Сейдахметович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур.

Родился в г. Шымкент. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1998).

Трудовая деятельность: референт управления Европы и Америки департамента двустороннего сотрудничества МИД РК (1998); атташе, третий секретарь департамента двустороннего сотрудничества МИД РК (1999-2001); атташе, третий секретарь в посольстве Казахстана в Литве (2001-2004); первый секретарь в департаменте Европы и Америки и департаменте информационно-аналитической работы и прогнозных оценок (2004-2005); начальник отдела департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок МИД РК (2005); советник посольства Казахстана в Малайзии (2005-2007); советник посольства РК в КНР (2007-2009); начальник управления, заместитель директора департамента ОБСЕ (2010-2011); заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РК (2011-2012); советник-посланник посольства Казахстана в Канаде (2012-2013); советник посольства РК в Малайзии (2014-2015); заместитель директора департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2016-2018); советник посольства Казахстана в Польше (2018-2019); заместитель заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента РК (2018-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

36 лет назад (1987) родился ШАЙМАРДАНОВ Жандос Нурланович - руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский университет (Великобритания), экономика и финансы (2009).

Трудовая деятельность: главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010); менеджер АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013); советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014); директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016); директор департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (2016-2019); председатель правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020); директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (2020-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.