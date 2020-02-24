24 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1971) родился- директор департамента внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Институт иностранных языков, германистика (1993); Венскую дипломатическую академию (1995); Государственный технический университет имени К. Сатпаева, экономика (2005).

Трудовая деятельность: референт, атташе ведущего управления стран Европы Министерства иностранных дел РК, г. Алматы (1994-1996); третий, второй и первый секретарь Посольства РК в Австрийской Республике, г. Вена (1996-2002); советник, начальник отдела Западной Европы департамента Европы и Америки МИД РК, столица (2002-2005); первый секретарь, советник и руководитель экономического отдела Посольства РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (2005-2010); заместитель директора департамента Европы МИД РК, столица (2010-2011); советник, руководитель экономического отдела Посольства РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (2011-2012); советник-посланник Посольства РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (2012-2014); временный поверенный в делах РК в Федеративной Республике Германия, г. Берлин (07.2014-09.2014); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия (2014-2019).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.

назад (1973) родился- директор Государственного театра оперы и балета «Астана опера».

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы (1995); аспирантуру Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, музыкальное искусство (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы (1995-1997); солист, руководитель ансамбля народных инструментов Президентского оркестра Республиканской гвардии РК (1998-2007); начальник управления искусств Комитета культуры Министерства культуры и информации РК (2007); президент АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и информации РК (2008-2012); советник ОО «Союз музыкальных деятелей Казахстана» (2012-2013); президент АО «Фонд духовного развития Казахстана» Министерства культуры и информации РК (2013-2014); президент АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и спорта РК(02.2014-09.2014); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Обладатель почетного звания «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері» (2010), лауреат государственной молодежной премии «Дарын» (2004), лауреат республиканских и международных конкурсов.

назад (1976) родился- председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, экономист-финансист (1997); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, магистр делового администрирования (2010).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор отдела налогового аудита Налогового комитета по Ауэзовскому району г. Алматы (1997-1999); налоговый инспектор отдела координации управления администрирования, ведущий, главный налоговый инспектор отдела аудита юридических лиц Налогового комитета по г. Алматы (1999-2001); начальник отдела аудита Налогового комитета по Бостандыкскому району г. Алматы (2001-2006); начальник управления налоговых апелляций, разъяснений и правового обеспечения, начальник управления налогового аудита Налогового комитета по г. Алматы (2006-2008); заместитель начальника Налогового департамента по г. Алматы (2008-2010); директор департамента координации вопросов налогового и таможенного законодательства, анализа и прогнозирования доходов Министерства финансов РК (2010-2012); заведующий сектором отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (корпус «А») (2012-2014); руководитель департамента государственных доходов по г. Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (2014-2017); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (06.2017-10.2018).

На занимаемой должности - с октября 2018 года.

назад (1977) родился- казахстанский общественный и политический деятель, лауреат государственной молодежной премии «Дарын».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1999).

Трудовая деятельность: капитан команды КВН Казахского государственного юридического университета (1996-1999); вице-президент ОО «Суперлига КВН Казахстана» (1997-2000); проректор Казахской государственной юридической академии (2000-2002); председатель молодежного муниципального движения «Талапкер» (2001-2002); сопредседатель блока молодежных организаций «Выбор молодых» (2002); исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана (2002-2005); директор департамента по молодежной политике Министерства образования и науки РК (2005-2008); исполнительный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» НДП «Hyp Отан» (2008-2012); и.о. председателя Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК, председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК (2012-2014); старший научный сотрудник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2015); председатель правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (с 2016 года); внештатный советник председателя Федерации профсоюзов РК (09.2019-10.2019); и.о. заместителя председателя Федерации профсоюзов РК (10.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана «, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».