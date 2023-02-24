24 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1917 году в Тургайской степи состоялось Догальское сражение, одно из решающих в национально-освободительном движении. В нем вместе со своим вождем Амангельды Имановым героически проявили себя Ибрай Атамбеков и Кейкы Кукимов.

В 1992 году Кабинет министров Республики Казахстан принял решение о присвоении Казахскому государственному театру для детей и юношества имени писателя Габита Мусрепова.

В 1992 году был образован государственный концерн «Казахкино». Председателем правления концерна избран Ораз Рымжанов (1948-2001) - общественный и государственный деятель СССР и Казахстана, оператор, режиссёр, кинопродюсер. Основатель международного кинофестиваля «Евразия», депутат Верховного Совета Казахстана XII созыва, член Союза кинематографистов СССР и Казахстана. С ноября 1989 по май 1999 года возглавлял Союз кинематографистов Казахстана.

В 2011 году был опубликован окончательный доклад, подводящий итоги председательства Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с точки зрения американских ученых.

Список перечисленных в нем достижений впечатляющ. Он включает в себя оперативную помощь во время и после беспорядков в Кыргызской Республике, расширение сотрудничества ОБСЕ со многими международными организациями, в том числе Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией Договора о коллективной безопасности и Организацией исламской конференции.

В 2012 году в столице стартовала зимняя Специальная олимпиада (Special Olympics) Казахстана, в которой принимали участие более 320 спортсменов с ограниченными возможностями из Казахстана, Австрии, России, Узбекистана. Торжественная церемония открытия игр состоялась в столичном Ледовом дворце «Алау».

В 2014 году Межпарламентская Ассамблея стран-участниц Содружества Независимых Государств объявила список самых важных достопримечательностей стран содружества в рамках Года туризма.

В список «Жемчужин Содружества» вошли Круглая площадь в Астане (Казахстан), Бакинский приморский бульвар (Азербайджан), монастырь Хор Вирап (Армения), Брестская крепость (Беларусь), озеро Иссык-Куль (Кыргызстан), заповедник Старый Орхей (Молдова), дворцово-парковый ансамбль Петергоф и город Сочи (Россия), Фанские горы (Таджикистан), Ашхабад (Туркменистан) и Гур-Эмир в Самарканде (Узбекистан).

В 2016 году новые ведущие популярной программы канала BBC-2 Top Gear Мэтт Леблан и Крис Эванс включили Казахстан в список мест, где они снимут эпизод передачи для автолюбителей.

В Казахстане много интересных мест для «горячих голов», пейзажи в стране разнообразны: имеются и каньоны, и заснеженные горы, и пустынные местности.

В 2017 году Алматы занял 15-ую строчку в Индексе самых инновационных городов мира (Innovation Cities) 2016-2017 в регионе Emergin Markets (развивающиеся рынки). В этом рейтинге Алматы опередил Киев (18-ое место), Баку (20-ое), Тбилиси (21-ое), Бишкек (30-ое) и Нур-Султан (35-ое).

В 2019 году алматинский программист Елнур Сеитжанов основал первую IT-школу программирования «Decode», которая готовит молодых специалистов для рынка труда.

Основное направление курсов программирования «Decode» - подготовка Web-разработчиков на новейших и востребованных технологиях и языках, как React, Redux, NodeJS, Python и базовым необходимым HTML, CSS.

В 2020 году первая ракетка Казахстана 20-летняя Елена Рыбакина официально установила новый рекорд Казахстана в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2022 году в грузинском городе Боржоми прошла церемония открытия офиса Почетного консула Республики Казахстан с консульским округом регионов Самцхе-Джавахети и Имерети.

Открытие Почетного консульства Казахстана в одном из интересных экономических, культурных, туристических регионов Грузии свидетельствует о развитии сотрудничества двух стран в духе традиционной дружбы и взаимного доверия. За годы независимости два государства успешно преодолели этап становления отношений и вышли на новый качественный уровень, дополнив договоренности практическим содержанием и поиском новых направлений взаимодействия.

В 2022 году магистрант Карагандинского технического университета Маргулан Нуртай создал специальную программу для медицинских работников, позволяющую в автоматическом режиме анализировать и сортировать рентгеновские снимки легких.

«С помощью оптимизации и метода градиентного спуска (обратного распространения ошибки) я обучил нейронную сеть анализировать снимки. В итоге удалось настроить мой классификатор по четырем классам известных заболеваний», - объясняет суть разработки магистрант.

Внедрение разработки позволит значительно снизить нагрузку на врачей. Она поможет направлять медикам снимки только тех пациентов, которые нуждаются в более детальном изучении. Снимки здоровых людей могут обрабатываться автоматически, без участия медиков.