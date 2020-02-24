+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 0 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

24 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

24 Февраля 2020 07:00
Поделиться:
24 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
24 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
23 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения» 23 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События» 22 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

СОБЫТИЯ

В 1917 году в Тургайской степи состоялось Догальское сражение, одно из решающих в национально-освободительном движении. В нем вместе со своим вождем Амангельды Имановым героически проявили себя Атамбеков Ибрай и Кейкы Кукимов.

В 1992 году Кабинет министров Республики Казахстан принял решение о присвоении Казахскому государственному театру для детей и юношества имени писателя Габита Мусрепова.

В 1992 году был образован государственный концерн «Казахкино». Председателем правления концерна избран Ораз Рымжанов.

Ораз Мақатұлы Рымжанов (1948-2001) - общественный и государственный деятель СССР и Казахстана, оператор, режиссёр, кинопродюсер. Основатель международного кинофестиваля «Евразия», депутат Верховного Совета Казахстана XII созыва, член Союза кинематографистов СССР и Казахстана. С ноября 1989 по май 1999 года возглавлял Союз кинематографистов Казахстана.

В 2011 году был опубликован окончательный доклад, подводящий итоги председательства Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с точки зрения американских ученых.

Список перечисленных в нем достижений впечатляющ. Он включает в себя оперативную помощь во время и после беспорядков в Кыргызской Республике, расширение сотрудничества ОБСЕ со многими международными организациями, в том числе Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией Договора о коллективной безопасности и Организацией исламской конференции.

В 2012 году в столице стартовала зимняя Специальная олимпиада (Special Olympics) Казахстана, в которой принимали участие более 320 спортсменов с ограниченными возможностями из Казахстана, Австрии, России, Узбекистана. Торжественная церемония открытия игр состоялась в столичном Ледовом дворце «Алау».

В 2014 году Межпарламентская Ассамблея стран-участниц Содружества Независимых Государств объявила список самых важных достопримечательностей стран содружества в рамках Года туризма.

В список «Жемчужин Содружества» вошли Круглая площадь в Нур-Султане (Казахстан), Бакинский приморский бульвар (Азербайджан), монастырь Хор Вирап (Армения), Брестская крепость (Беларусь), озеро Иссык-Куль (Кыргызстан), заповедник Старый Орхей (Молдова), дворцово-парковый ансамбль Петергоф и город Сочи (Россия), Фанские горы (Таджикистан), Ашхабад (Туркменистан) и Гур-Эмир в Самарканде (Узбекистан).

В 2016 году новые ведущие популярной программы канала BBC-2 Top Gear Мэтт Леблан и Крис Эванс включили Казахстан в список мест, где они снимут эпизод передачи для автолюбителей.

В Казахстане много интересных мест для «горячих голов», пейзажи в стране разнообразны: имеются и каньоны, и заснеженные горы, и пустынные местности.

В 2017 году Алматы занял 15-ую строчку в Индексе самых инновационных городов мира (Innovation Cities) 2016-2017 в регионе Emergin Markets (развивающиеся рынки). В этом рейтинге Алматы опередил Киев (18-ое место), Баку (20-ое), Тбилиси (21-ое), Бишкек (30-ое) и Нур-Султан (35-ое).

В 2019 году алматинский программист Елнур Сеитжанов основал первую IT-школу программирования «Decode», которая готовит молодых специалистов для рынка труда.

Основное направление курсов программирования «Decode» - подготовка Web-разработчиков на новейших и востребованных технологиях и языках, как React, Redux, NodeJS, Python и базовым необходимым HTML, CSS.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив