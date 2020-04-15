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    24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ:  освобождение Венгрии и завершение Венской операции

    15 Апреля 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 15 апреля 1945 года, шел 1394-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Моравско-Остравская наступательная операция. 15 апреля войска 4-го Украинского фронта начали прорыв обороны противника на 12-километровом участке северо-западнее Моравска-Остравы. Противник, используя широкую сеть инженерных сооружений, укрепленные каменные здания в населенных пунктах, оказывал сильное сопротивление. За день советские войска смогли продвинуться лишь на 2 - 7 километров.

    Венская операция. Завершилась Венская операция. Войска 3-го и левого крыла 2-го Украинского фронтов совместно с болгарской армией разгромили основные силы немецкой группы армий «Юг» и полностью освободили Венгрию, южные районы Чехословакии и восточную часть Австрии с ее столицей Веной.

    Продолжительность операции — 31 сутки. Ширина фронта боевых действий — 230 км. Глубина продвижения советских войск — 150—250 км. Среднесуточные темпы наступления — 5—8 км. Численность войск к началу операции — 920500 человек, безвозвратные потери — 38661 (6,0 %), санитарные потери — 129279, всего — 167940, среднесуточные — 5417.

    Грацско-Амштеттенская наступательная операция. Началась Грацско-Амштеттинская фронтовая наступательная операция 3-го Украинского фронта Ф. И. Толбухин, продолжавшаяся с 15 апреля по 9 мая 1945 года. В ходе операции войска правого крыла фронта упорно продвигались по горно-лесистой местности, преодолевая сильное сопротивление противника и не допуская переброски его войск на другие участки.

    В течение 15 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населенных пунктов.

    Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшихся отступить от Вены на север, и овладели при этом городами Корнейбург и Флоридсдорф…

    Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 15 апреля овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен.

    15 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 24 дня…

    25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

    26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

    27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

    28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

    29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

    30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

    31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

    32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

    33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

    34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

    35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

    36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

    37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

    38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

    39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

    40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

    41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

    42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

    43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

    44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

    45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

    46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

    47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

    48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

    49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

    50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

    51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

    52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

    53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

    Фото: Архив Фотохроники ТАСС

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата
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