24 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1910-1982) родился- легендарный военный деятель, полководец, Герой Советского Союза, писатель, участник Великой Отечественной войны.

Уроженец Жамбылской области. Окончил курсы при Ленинградской финансовой академии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Трудовая деятельность: учитель начальной школы, ответственный секретарь райисполкома, начальник Жуалынской районной милиции (1928-1931); учился на рабфаке при КазСХИ, работал экономистом Шымкентского Промбанка (1931-1932); служил в армии, учился на курсах (1932-1936); служил в армии в Дальневосточном, Киевском военных округах (1936-1940); старший инспектор Военкомата КазССР (1941); командир батальона, полка 316-й стрелковой (8-й гвардейской) дивизии, учился на курсах при Академии Генштаба (1941-1944); командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии, слушатель Академии Генштаба (1944-1952); находился на преподавательской работе в военной академии (1952-1956); находился в отставке, на творческой работе (с1956 года).

Бауыржану Момышулы установлен памятник на родной земле и в городе Астане, а также бюст героя установлен в городе Волоколамске Московской области.

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Великой Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.

назад (1928-2001) родился- народный писатель Казахстана, драматург и театральный критик, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.

Уроженец Кызылординской области. Окончил Московский государственный институт театрального искусства имени А. Луначарского.

Трудовая деятельность: диктор, литературный сотрудник областного радио, главный редактор редакции Министерства культуры КазССР; литературный сотрудник, редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1956-1962); главный редактор журнала «Новый фильм. (1970-1982); второй секретарь правления Союза писателей Казахстана (1982-1984); первый секретарь Союза кинематографистов Казахстана (1984-1988); главный редактор журнала «Ара - Шмель» (1988-1992); главный редактор газеты «Заман-Казахстан» (1992-1998); главный редактор газеты «Түркістан» (1995-2001).

К. Мухамеджанов - мастер жанра комедии. Первая комедия «Бөлтірік бөрік астында» («Волчонок под шапкой») вышла в 1959 году. Автор пьес «Құдағи келіпті» («Сваха приехала»), «Өзіме де сол керек» («Так мне и надо»), «Біз періште емеспіз» («Мы - не ангелы»), «Жат елде» («На чужбине»), «Қуырдақ дайын» («Жаркое готово»). Его пьесы поставлены на сценах республиканских и зарубежных театров (Англия, США, Болгария, Венгрия). Перевел на казахский язык романы С. Айни, Айбека, повести Ч. Айтматова, произведения М. Горького, Б. Лавренева. Перевел на русский язык и опубликовал в 5 томах произведение «Мың бір түн» («Тысяча и одна ночь»). В 1998 году вышел сборник сочинений писателя в трех томах. Автор сценариев художественных фильмов «Чинара на скале», «Айман-Шолпан».

Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», «Парасат», медалями.

назад (1938) родился- видный общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Чечено-Ингушской АССР (РСФСР). Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном-экономист (1975); Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1988).

Трудовая деятельность: инструктор Калининского райкома, инструктор Акмолинского обкома, ответственный организатор Целинного крайкома, первый секретарь Вишневского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1957-1964); заместитель начальника строительства Вячеславского гидроузла (1964-1968); заместитель начальника управления строительства «Целингидрострой» (1968-1974); секретарь парткома сельских строителей Целиноградской области (1974-1983); секретарь парткома треста «Целиноградтяжстрой» (1983-1987); заместитель начальника объединения «Акмолаагрострой» - начальник ППУ «Агростройкомплект» (1987-1999); председатель чечено-ингушского национально-культурного центра «Вайнах» г.Астана (с 1990 года); исполнительный директор, первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Нур Отан» (1999-2008); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК) (с 2009 года).

назад (1951) родился- журналист, писатель-публицист, член Союза писателей Казахстана, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, премии Президента Республики Казахстан в области журналистики, лауреат международной премии «Алаш» Союза писателей Казахстана.

Уроженец СУАР (КНР). Окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: стажер, младший литературный сотрудник, старший корреспондент, заведующий отделом республиканской молодежной газеты «Лениншіл жас» (1974-1986); ответственный секретарь теоретико-политического журнала «Казақстан коммунисі» (1986-1991); заместитель главного редактора газеты «Халық кеңесі» (1991-1996); первый заместитель теоретико-политического журнала «Ақиқат» (1996-1998); заместитель главного редактора общенациональной республиканской газеты «Егемен Қазақстан» (1998-2003); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (2003-2016).

Автор книг «Как прекрасен этот мир», «Поклонись подвигу», «Под флагом мира», «Автограф на память», «Люди удивительной судьбы», «Жизнь-река», «Неоткрытые острова», «Страна моя сказка», «Живу в этом мире только раз», «Силуэты». Перу Ж. Аупбаева принадлежат переводы на казахский язык произведений О. Сулейменова, С. Санбаева. Написал литературный сценарий к документальным кинолентам «Қажымұқан мен Қажытай», «Хан тәңірі». Регулярно выступает с публицистическими статьями на страницах республиканских газет.

Главная тема творчества писателя - изучение и исследование историй и удивительных судеб участников Великой Отечественной войны, людей редких специальностей в мирное время, а также причудливых и загадочных явлений природы, имевших место на территории Казахстана.

назад (1971) родился- заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юрист.

Трудовая деятельность: специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1996-1999); начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел (1999-2002); начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003); руководитель аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007); руководитель канцелярии Министра иностранных дел (2007-2019); уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (2016-2017); заместитель начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2012); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2006), 7 юбилейными медалями, ведомственной медалью МИД «ҚР сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль» (2019); нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2017).

назад (1986) родилась- вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2008); Жезказганский университет им. Байконурова; Абердинский университет (2012).

Трудовая деятельность: ведущий специалист испытательной лаборатории ЖФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2009); сотрудник структурных подразделений центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации (2009-2016); заместитель директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (2016-2017); заместитель председателя правления АО «НИХ «Зерде» (2017-2020).

На занимаемой должности - с февраля 2020 года.