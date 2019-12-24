24 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





109 лет назад (1910-1982) родился Бауыржан МОМЫШУЛЫ - легендарный военный деятель, полководец, Герой Советского Союза, писатель, участник Великой Отечественной войны.

Уроженец Жамбылской области. Окончил курсы при Ленинградской финансовой академии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Трудовая деятельность: учитель начальной школы, ответственный секретарь райисполкома, начальник Жуалынской районной милиции (1928-1931); учился на рабфаке при КазСХИ, работал экономистом Шымкентского Промбанка (1931-1932); служил в армии, учился на курсах (1932-1936); служил в армии в Дальневосточном, Киевском военных округах (1936-1940); старший инспектор Военкомата КазССР (1941); командир батальона, полка 316-й стрелковой (8-й гвардейской) дивизии, учился на курсах при Академии Генштаба (1941-1944); командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии, слушатель Академии Генштаба (1944-1952); находился на преподавательской работе в военной академии (1952-1956); находился в отставке, на творческой работе (с1956 года).

Бауыржану Момышулы установлен памятник на родной земле и в городе Астане, а также бюст героя установлен в городе Волоколамске Московской области.

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Великой Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.





91 лет назад (1928-2001) родился МУХАМЕДЖАНОВ Калтай (Мухамеджан Калиолла) - народный писатель Казахстана, драматург и театральный критик, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.

Уроженец Кызылординской области. Окончил Московский государственный институт театрального искусства имени А.Луначарского. Работал диктором, литературным сотрудником областного радио, главным редактором редакции Министерства культуры КазССР. В 1956-1962 годы - литературный сотрудник, редактор газеты «Қазақ әдебиеті». В 1970-1982 годы - главный редактор журнала «Новый фильм». В 1982-1984 годы - второй секретарь правления Союза писателей Казахстана. В 1984-1988 годы - первый секретарь Союза кинематографистов Казахстана. В 1988-1992 годы - главный редактор журнала «Ара - Шмель». В 1992-1998 годы - главный редактор газеты «Заман-Казахстан». В 1995-2001 годы - главный редактор газеты «Түркістан».

К.Мухамеджанов - мастер жанра комедии. Первая комедия «Бөлтірік бөрік астында» («Волчонок под шапкой») вышла в 1959 году. Автор пьес «Құдағи келіпті» («Сваха приехала»), «Өзіме де сол керек» («Так мне и надо»), «Біз періште емеспіз» («Мы - не ангелы»), «Жат елде» («На чужбине»), «Қуырдақ дайын» («Жаркое готово»). Его пьесы поставлены на сценах республиканских и зарубежных театров (Англия, США, Болгария, Венгрия). Перевел на казахский язык романы С.Айни, Айбека, повести Ч.Айтматова, произведения М.Горького, Б.Лавренева. Перевел на русский язык и опубликовал в 5 томах произведение «Мың бір түн» («Тысяча и одна ночь»).В 1998 году вышел сборник сочинений писателя в трех томах. Автор сценариев художественных фильмов «Чинара на скале», «Айман-Шолпан».

Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», «Парасат», медалями.





81 год назад (1938) родился ГЕРОЕВ Салман Сайдарович - видный общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Чечено-Ингушской АССР (РСФСР). Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном-экономист (1975); Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1988).

Трудовой стаж: инструктор Калининского райкома, инструктор Акмолинского обкома, ответственный организатор Целинного крайкома, первый секретарь Вишневского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1957-1964); заместитель начальника строительства Вячеславского гидроузла (1964-1968); заместитель начальника управления строительства «Целингидрострой» (1968-1974); секретарь парткома сельских строителей Целиноградской области (1974-1983); секретарь парткома треста «Целиноградтяжстрой» (1983-1987); заместитель начальника объединения «Акмолаагрострой» - начальник ППУ «Агростройкомплект» (1987-1999); председатель чечено-ингушского национально-культурного центра «Вайнах» г.Астана (с 1990 года); исполнительный директор, первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Нур Отан» (1999-2008); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК) (с 2009 года).





66 лет назад (1953) родился АУПБАЕВ Жанболат Алиханулы - журналист, писатель-публицист, член Союза писателей Казахстана, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, премии Президента Республики Казахстан в области журналистики, лауреат международной премии «Алаш» Союза писателей Казахстана.

Уроженец СУАР (КНР). Окончил Казахский государственный университет имени С.Кирова (совр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

В 1974-1986 годы - стажер, младший литературный сотрудник, старший корреспондент, заведующий отделом республиканской молодежной газеты «Лениншіл жас».

В 1986-1991 годы - ответственный секретарь теоретико-политического журнала «Казақстан коммунисі». В 1991-1996 годы - заместитель главного редактора газеты «Халық кеңесі». В 1996-1998 годы - первый заместитель теоретико-политического журнала «Ақиқат». В 1998-2003 годы - заместитель главного редактора общенациональной республиканской газеты «Егемен Қазақстан». В 2003-2016 годы главный редактор газеты «Егемен Қазақстан».

Автор книг «Как прекрасен этот мир», «Поклонись подвигу», «Под флагом мира», «Автограф на память», «Люди удивительной судьбы», «Жизнь-река», «Неоткрытые острова», «Страна моя сказка», «Живу в этом мире только раз», «Силуэты». Перу Ж.Аупбаева принадлежат переводы на казахский язык произведений О.Сулейменова, С.Санбаева. Написал литературный сценарий к документальным кинолентам «Қажымұқан мен Қажытай», «Хан тәңірі». Регулярно выступает с публицистическими статьями на страницах республиканских газет.

Главная тема творчества писателя - изучение и исследование историй и удивительных судеб участников Великой Отечественной войны, людей редких специальностей в мирное время, а также причудливых и загадочных явлений природы, имевших место на территории Казахстана.





назад (1961) родился- действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.

Родился в Баку, Азербайджанская ССР, СССР.

Сын и преемник президента Азербайджана Гейдара Алиева (1993—2003). Четырежды побеждал на президентских выборах (2003, 2008, 2013 и 2018 гг.)





49 лет назад (1970) родился ЕМБЕРДИЕВ Даулет Тазабекович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Кувейт.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, преподаватель казахского языка и литературы, арабского языка (1993); Дипломатическую академию МИД РК, международные отношения (2000).

Трудовая деятельность: атташе, третий секретарь, второй секретарь центрального аппарата МИД, в посольствах Казахстана в Узбекистане, в Израиле - первый секретарь, советник; в Иране - советник, генеральный консул Казахстана в Горгане (Иран), временный поверенный в делах в Дипломатической миссии Казахстана в Ливане (1993-2008); заведующий сектором Центра внешней политики администрации Президента РК (2008-2009); управляющий директор ТОО «Самрук-Казына Инвест» (2009-2010); советник, генеральный консул посольства РК в Исламской Республике Иран (2010-2011); временный поверенный в делах РК в Ливанской Республике (2011-2016); советник постоянного представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк (2016-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.





48 лет назад (1971) родился САРИЕВ Бакытжан Шумишбайулы - заведующий отделом государственной службы и кадровой политики администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер; Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, юрист.

Трудовая деятельность: специалист, старший специалист, референт, старший референт отдела документационного обеспечения канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1996-1999); начальник отдела контроля управления кадров и контроля департамента администрации Министерства иностранных дел (1999-2002); начальник управления кадров аппарата Министерства иностранных дел (2002-2003); руководитель аппарата Министерства иностранных дел (2003-2007); руководитель канцелярии Министра иностранных дел (2007-2019); уполномоченный по этике Министерства иностранных дел (2016-2017); заместитель начальника канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2012); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2006), 7 юбилейных медалей, ведомственной медалью МИД «ҚР сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль» (2019); нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2017).