24 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА



108 лет назад (1910-1982) родился Бауыржан МОМЫШУЛЫ - легендарный военный деятель, полководец, Герой Советского Союза, писатель, участник Великой Отечественной войны. Уроженец Жамбылской области. Окончил курсы при Ленинградской финансовой академии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Трудовой стаж: учитель начальной школы, ответственный секретарь райисполкома, начальник Жуалынской районной милиции (1928-1931); учился на рабфаке при КазСХИ, работал экономистом Шымкентского Промбанка (1931-1932); служил в армии, учился на курсах (1932-1936); служил в армии в Дальневосточном, Киевском военных округах (1936-1940); старший инспектор Военкомата КазССР (1941); командир батальона, полка 316-й стрелковой (8-й гвардейской) дивизии, учился на курсах при Академии Генштаба (1941-1944); командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии, слушатель Академии Генштаба (1944-1952); находился на преподавательской работе в военной академии (1952-1956); находился в отставке, на творческой работе (с1956 года).

Бауыржану Момышулы установлен памятник на родной земле и в городе Астане, а также бюст героя установлен в городе Волоколамске Московской области.

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Великой Отечественной войны 2 степени, двумя орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями.



62 года назад (1956) родился ШМАНОВ Нуртас Нурибекович - старший вице-президент по транспортировке нефти АО «НК «КазМунайГаз». Родился в городе Гурьеве. Окончил Уфимский нефтяной институт, инженер-механик (1979), Массачусетский университет (Бостон, США), стажировка в компании «Шеврон» (1992-1994); Институт рынка при Казахской государственной академии, финансы и кредит (1998). Трудовой стаж: слесарь по ремонту основного технологического оборудования Балыкшинского РНУ Приволжского УМН (1979-1981); диспетчер, старший диспетчер, начальник ПДС, начальник службы эксплуатации, главный инженер БРНУ (1981-1986); главный инженер Актюбинского РНУ (1986-1987); начальник участка строящегося нефтепровода Тенгиз - Атырау - Астрахань - Грозный (1987-1988); главный инженер БРНУ (1988-1992); технический менеджер, менеджер по транспортировке, менеджер транспортных проектов компании «Шеврон», коммерческий менеджер (1994-2006); заместитель генерального директора по общим вопросам компании «КТК-Р» (2006-2007); генеральный директор АО «КазТрансОйл» (2007-2008); управляющий директор по проектам «Тенгизшевройл» и Дунга (01.2009-06.2009); управляющий директор по транспортировке нефти, член правления АО «НК «КазМунайГаз» (2009-2012); заместитель председателя правления по транспортной инфраструктуре акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2012-2015); генеральный директор (председатель правления) АО «КазТрансОйл» (2015-2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», к 40-летию города Жанаозен; почетными грамотами АО «ФНБ «Самрук-Казына» и АО «НК «КазМунайГаз» за вклад в области транспортировки нефти.



32 года назад (1986) родилась ЖАХМЕТОВА Жанат Зарубековна - заместитель председателя правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Окончила Жезказганский университет имени О.А. Байконурова (2001); Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2008); Абердинский университет (2012).

Трудовая деятельность: ведущий специалист испытательной лаборатории ЖФ АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2009); сотрудник структурных подразделений центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации (2009-2016); заместитель директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, и.о. директора департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (с 2016 года).

На занимаемой должности - с 2017 года.