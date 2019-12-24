24 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1944 году на сцене Казахского академического театра оперы и балета впервые была поставлена опера «Абай», в основе которой лежит драматическая история из жизни поэта. Первый исполнитель роли Абая - Р. Абдуллин (Е. Серкебаев, Г. Есимов и другие). В 1958 году опера была показана в Москве. Большой успех имела в Берлине и Дрездене (1986).

В 2004 году состоялось официальное открытие здания резиденции Президента РК на территории нового административного центра Астаны на левом берегу Ишима. Выступая на церемонии открытия резиденции, Президент Нурсултан Назарбаев объявил название нового здания - «Ақ Орда».

Общая площадь здания составляет 36 720 кв.м. Здание построено с использованием казахстанского белого мрамора и гранита. Высота здания вместе со шпилем составляет 80 метров.

В 2007 году в Алматы состоялось вручение первой национальной кинематографической премии «Құлагер». Организатор - Союз кинематографистов Казахстана. Цель - отслеживать и оценивать качественный уровень развития национального кинематографа.

В 2009 году в Актау состоялось открытие консульства Исламской Республики Иран.

Открытие консульства в Актау будет способствовать развитию дружеских отношений, торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также упростит процедуру оформления въездных документов.

В 2012 году в Москве в районе Братеево состоялось официальное открытие новой станции метро «Алма-Атинская», ставшей 187-й по счету и являющейся конечной на Замоскворецкой линии.

Станция метро «Алма-Атинская» имеет уникальный архитектурный облик - наземный вестибюль украшен панорамным витражом с изображением яблоневого дерева на фоне Алматинских гор. Кроме того, переход между двумя выходами и станцией выполнен с использованием брусчатки с казахским национальным орнаментом.

В 2012 году главный национальный телеканал нашей страны QAZAQSTAN начал свое вещание из «Казмедиацентра». На всех технологических площадках медиацентра установлено современное оборудование от ведущих мировых производителей - «Sony», «Omneon», «Dalet», «Pharos», «Everts», «Apple», «Avid».

В 2015 году в Алматы впервые среди стран СНГ в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии открылся сенсорный кабинет для людей с онкозаболеваниями, в котором разработан целый план по оказанию специализированной помощи.

В 2015 году в Атырау установили памятник прославленному земляку, поэту, писателю и переводчику, одному из авторов Гимна Казахстана Жумекену Нажимеденову. Четырехметровая скульптура поэта установлена на гранитном постаменте такой же высоты: таким образом, общая высота памятника - более 8 метров.

В 2016 году американское издание El Paso Times выпустило рейтинг лучших боксеров pound-for-pound по итогам уходящего года, первое место в котором было отдано чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадию Головкину.

В 2018 году в Румынии открыли Национальный центр культуры Казахстана. Центр Казахстана был открыт в одной из старейших библиотек Европы. Её фонд насчитывает более 13 млн книг. Как говорят сами посетители, центр поможет зарубежному читателю ближе познакомиться с традиционным укладом казахского народа, его обычаями, письменностью и, конечно, культурой.