24 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1944 году на сцене Казахского академического театра оперы и балета впервые была поставлена опера «Абай», в основе которой лежит драматическая история из жизни поэта. Первый исполнитель роли Абая - Р.Абдуллин (Е.Серкебаев, Г.Есимов и другие.). В 1958 году опера была показана в Москве. Большой успех имела в Берлине и Дрездене (1986).

В 2004 году состоялось официальное открытие здания резиденции Президента РК на территории нового административного центра Астаны на левом берегу Ишима. Выступая на церемонии открытия резиденции, Президент Нурсултан Назарбаев объявил название нового здания - «Ақ Орда».

Общая площадь здания составляет 36 720 кв. м. Здание построено с использованием казахстанского белого мрамора и гранита. Высота здания вместе со шпилем составляет 80 метров.

В 2010 году на сцене павлодарского музыкально-драматического театра имени Ж. Аймаутова поставлена первая казахская опера «Биржан и Сара» известного композитора Мукана Тулебаева (1913-1960). Историю трагической любви двух талантливых акынов-импровизаторов Биржана и Сары постановщик музыкального представления, главный режиссер театра Ерсаин Тапенов показал в двух блистательных актах, задействовав в спектакле 100 артистов и областной симфонический оркестр под управлением Болата Рахимжанова.

В 2012 году главный национальный телеканал нашей страны QAZAQSTAN начал свое вещание из «Казмедиацентра». На всех технологических площадках медиацентра установлено современное оборудование от ведущих мировых производителей - «Sony», «Omneon», «Dalet», «Pharos», «Everts», «Apple», «Avid.

2016 год. Американское издание El Paso Times выпустило рейтинг лучших боксеров pound-for-pound по итогам уходящего года, первое место в котором было отдано чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA/IBF/WBC/IBO Геннадию Головкину.