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    24 чиновника наказаны за коррупцию в столице

    10 Ноября 2021, 13:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице 24 должностных лица наказаны за коррупцию. Об этом сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Шынгыс Кабдула в ходе брифинга на площадке «ANTIKOR ORTALYGY», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с законодательством в сфере противодействия коррупции Антикоррупционная служба в рамках уголовных дел вносит представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Всего в государственные органы было внесено 38 представлений, из них 34 уже рассмотрены этими органами. По результатам рассмотрений, 24 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе двое освобождены от занимаемых должностей, четверо уволены с государственной службы. Это девять руководителей различного уровня, и руководители среднего звена», – сказал Ш.Кабдула.

    Руководитель департамента также рассказал о мерах стимулирования жителей, помогающих в борьбе с коррупцией. В случае подтверждения сведений о взяточничестве, после вступления решения суда в силу, информатору выплачивается премия в размере 10% от суммы взятки, но не более 3 000 МРП. То есть, до 7,6 млн тенге. В этом году в столице за 10 месяцев такие премии получили 6 человек. Им выплачены премии на сумму более 2 млн тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Коррупция Другие государственные органы
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