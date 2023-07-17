24 человека погибли в ДТП за три дня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несмотря на проводимую работу по профилактике ДТП, ситуация на дорогах страны остается сложной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Несмотря на то, что за шесть месяцев мы смогли сохранить жизни порядка полторы тысячи человек, за прошедшие выходные, а точнее за три дня, мы потеряли 24 человека, 167 – получили травму. Особую тревогу вызывают участившиеся ДТП, повлекшие гибель трех и более человек. Все они совершены на загородных трассах», – сообщила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.

Так, 15 июля в области Абай водитель автомашины Lada, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. В результате ДТП трое погибли, двое получили различные травмы.

16 июля примерно в 15:00 часов водитель Chevrolet Сobalt на автодороге республиканского значения Доссор – Кулсары – Бейнеу, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомашиной Toyota. В результате погибли семь человек, двое были травмированы.С дорожно-транспортных происшествий началась и эта неделя. Сегодня утром в Туркестанской области, возле села Шаян, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На трассе областного значения Екпинди – Созак столкнулись три автомобиля: Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Сrafter. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств. На месте происшествия скончались 10 человек, в больницу доставлены 12 человек.По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда автомашины Nissan на полосу встречного движения. Все эти случаи говорят о низкой дисциплине участников дорожного движения и самонадеянности водителей.Как показывает анализ, во всех ДТП водители в спешке выезжают на встречную полосу для обгона, но в конечном итоге из-за превышения скорости не справляются с управлением. Из-за беспечности и халатности 95% ДТП совершаются по вине водителей.«Всем известно, что дорога ошибок не прощает, поэтому убедительно просим водителей не торопиться. В свете этих трагических происшествий на дорогах комитет административной полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями. Хочу обратить внимание всех участников дорожного движения, что на сегодняшний день на дорогах нашей страны уже погибло 1 022 человека, 7 370 получили травмы и их жизнь разделилась на «до» и «после» ДТП, неизвестно сколько из них выживут, а сколько могут стать инвалидами.Каждый водитель, пассажир, пешеход, прочитав, посмотрев или прослушав данное обращение, считает, что такая ситуация с ним точно не произойдет, но именно так же считали и те, кто вошел в эту печальную статистику. Дорогие участники дорожного движения, необходимо избавиться от мыслей «такое со мной не произойдет», не торопитесь и не спешите, сэкономленные секунды или минуты не стоят ваших жизней! Важнее ваших жизней ничего нет! – сказала Актоты Боранова.