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    24 человека погибли из-за утечки газа в ЮАР

    6 Июля 2023, 21:16

    ЙОХАННЕСБУРГ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - 24 человека погибли в результате утечки нитратного газа, произошедшей этой ночью в городе Экурхулени провинции Гаутенг на северо-востоке ЮАР. Об этом сообщила в среду Южно-африканская радиовещательная корпорация (SABC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    SABC со ссылкой на представителя местного департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщила, что авария произошла в неформальном поселении неподалеку от города Боксбурга.

    Сообщение о происшествии поступило в ведомство около 8 часов вечера. Сначала предполагалось, что произошел взрыв газа, но по прибытии на место происшествия была обнаружена утечка нитратного газа в одном из дворов.

    Представитель сообщил, что в результате инцидента погибли 24 человека, в том числе женщины и дети. По предварительным расследованиям, авария скорее всего связана с незаконной добычей полезных ископаемых в этом районе.

    Спасательные работы продолжаются.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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