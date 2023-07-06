24 человека погибли из-за утечки газа в ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - 24 человека погибли в результате утечки нитратного газа, произошедшей этой ночью в городе Экурхулени провинции Гаутенг на северо-востоке ЮАР. Об этом сообщила в среду Южно-африканская радиовещательная корпорация (SABC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

SABC со ссылкой на представителя местного департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщила, что авария произошла в неформальном поселении неподалеку от города Боксбурга.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство около 8 часов вечера. Сначала предполагалось, что произошел взрыв газа, но по прибытии на место происшествия была обнаружена утечка нитратного газа в одном из дворов.

Представитель сообщил, что в результате инцидента погибли 24 человека, в том числе женщины и дети. По предварительным расследованиям, авария скорее всего связана с незаконной добычей полезных ископаемых в этом районе.

Спасательные работы продолжаются.