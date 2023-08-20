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    24 человека эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке в Петропавловске

    20 Августа 2023, 15:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы СКО эвакуировали 24 человека при пожаре. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В 6 часов 46 минут на телефон 101 поступило сообщение о том, что в городе Петропавловске, в 5-этажном жилом доме с квартиры на втором этаже идет дым.

    По прибытию в 6 часов 53 минуты было установлено, что происходит сильное задымление на балконе квартиры.

    В результате слаженых действии личного состава огнеборцев с места возгорания спасен мужчина, 1928 г.р, эвакуировано 23 человека по лестничному маршу.

    На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава службы пожаротушения. Огонь ликвидирован в 7 часов 4 минуты.

    МЧС напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область МЧС Пожар Петропавловск
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