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24 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

24 Августа 2020 08:00
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24 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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55 лет назад (1965) родился АКСАКАЛОВ Кумар Иргибаевич - аким Северо-Казахстанской области.

Родился в Костанайской области. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина, инженер-механик (1987).

Трудовая деятельность: главный инженер совхоза «Крыловский» Урицкого района Кустанайской области (1987-1989); первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМК (1989-1991); главный инженер совхоза «Маяк» Урицкого района Кустанайской области (1991-1992); директор МГП «Новоселовка» Кустанайского района Кустанайской области (1992-1993); заместитель генерального директора НПО «Кустанайское» (1993-1996); председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север» Мендыкаринского района Кустанайской области (1996-1998); аким Мендыкаринского района Костанайской области (1998-2002); аким Тарановского района Костанайской области (2002-2004); государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2004-2006); заместитель акима Жамбылской области (2006-2010); заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010-2014); секретарь партии «Нур Отан» (2014-2015); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2015-2017); председатель Северо-Казахстанского филиала партии «Нұр Отан», член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК (с 04.2017 года).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011), медалями.

52 года назад (1968) родился БУРШАКОВ Сатыбалды Ересович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль.

Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского и русского языков (1993); Нидерландский институт международных отношений «Клингендаел» (1995); курсы в Академии иностранной службы, Исламабад (1994).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (1993); референт, атташе управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1995); атташе, третий секретарь, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике (1995-2000); первый секретарь, советник департамента двустороннего сотрудничества, начальник отдела департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2002); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (2002-2007); заместитель заведующего, заведующий отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007-2011); заведующий отделом международных связей и протокола аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2011-2012); заместитель постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО, Франция (2012-2017); заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2018-2019); руководитель Центра внешней политики администрации Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); заведующий отделом внешней политики и международных связей администрации Президента Республики Казахстан (07.2019-09.2019).

На занимаемой должности - сентября 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл»; Почетной грамотой Республики Казахстан. Удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

52 года назад (1968) родился АШИМОВ Галым Абиханович - руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Родился в г. Каражал. Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, экономист.

Трудовая деятельность: слесарь по ремонту, помощник машиниста Дальне-Западного рудника «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (1989-1991); секретарь Комитета комсомола, инженер по химической продукции, ведущий инженер строительных материалов отдела материально-технического снабжения «Жайремский ГОК» (1991-1998); начальник цеха складского хозяйства, начальник отдела материально-технического снабжения АО «Жайремский ГОК» (1998-2000); аким поселка Жайрем Карагандинской области (2000-2001); заместитель директора по общим вопросам, начальник коммерческого отдела, директор по логистике ТОО «Оркен» (2001-2005); начальник отдела логистики, помощник президента АО «Жайремский ГОК» по логистике (2005-2010); аким г. Каражал Карагандинской области (2010-2013); руководитель аппарата акима Карагандинской области (03.2013-07.2013); руководитель управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области (2013-2015), аким города Темиртау Карагандинской области (2015-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

51 год назад (1969) родился МУКАШЕВ Ерлан Бекежанович - генеральный консул Республики Казахстан в г. Кишинев.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков (1992); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (2002).

Трудовая деятельность: работа в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1994-1998); консул во Франкфурте-на-Майне и Ганновере (Германия) (1998-2001); советник отделения посольства Республики Казахстан в Бонне и Консул во Франкфурте-на-Майне (Германия) (2004-2006); советник генерального консульства Республики Казахстан в Мюнхене (Германия) (2011-2015); заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2015-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

45 лет назад (1975) родился ШОРАНОВ Марат Едигеевич - первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Семипалатинский государственный медицинский институт (1997); Университет содружества Вирджинии, менеджмент и администрирование (г. Ричмонд, США).

Трудовая деятельность: клинический ординатор Казахского национального научного центра урологии департамента литотрипсии и хирургической эндоскопии (г. Алматы) (1997-1999); младший научный сотрудник Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова (2002-2003); научный сотрудник Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова (2003-2004); старший научный сотрудник, исполняющий обязанности руководителя Казахстанской школы общественного здравоохранения (2004-2006); руководитель Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова департамента инноваций и государственных закупок (2006-2007); заместитель директора Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова (2007-2008); директор Института развития здравоохранения (2008-2009); административный интерн клиники Университета Эмори (Атланта, Джорджия, США) (09.2010-12.2010); руководитель Центра экономических исследований Республиканского центра развития здравоохранения (03.2012-07.2012); заместитель директора Республиканского центра развития здравоохранения (2012-2013); директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК (2013-2014); директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2015); управляющий директор корпоративного фонда «University Medical Center» (2015-2017); руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (2017-2019); руководитель управления общественного здравоохранения г. Нур-Султана (04.2019-09.2019); заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден медалями «Отличник здравоохранения» (2008), «За вклад в развитие здравоохранение» (2014). Удостоен звания «Лучший молодой ученый 2004 года».

39 лет назад (1981) родился ЖУМАБЕК Рауан Абдиманапулы - генеральный консул Республики Казахстан в г. Дубай.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (2003).

Трудовая деятельность: референт, атташе департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2004-2005); атташе, третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия (2005-2009); второй, первый секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2009-2011); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве (2011-2014); инспектор, заведующий сектором Центра внешней политики администрации Президента Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.


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