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24 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

24 Августа 2020 07:00
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24 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1996 году в селе Каракестек Жамбылского района Алматинской области открылся литературно-памятный музей Суинбая, состоящий из экспонатов, отображающих среду обитания акына Суинбая, произведений акына. На площадке перед музеем установлен памятник акыну, автором которого является Б. Абишев.

В 1998 году композитору Нургисе Тлендиеву было присвоено высокое звание «Халық қаһарманы». Нургиса Тлендиев (1925-1998) - дирижер, композитор, домбрист, народный артист СССР и Казахской ССР, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.

В 1999 году в Бишкеке состоялся саммит глав государств «Шанхайской пятерки» - Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, по итогам которой была подписана Бишкекская декларация. В ходе саммита также состоялось подписание Нурсултаном Назарбаевым, Цзян Цзэминем и Аскаром Акаевым трехстороннего соглашения о точке стыка государственных границ Казахстана, Китая и Кыргызстана.

В 2005 году книга видного казахстанского политического деятеля, акима города Астаны Имангали Тасмагамбетова «Кентавры Великой степи» была удостоена гран-при Второго международного конкурса «Искусство книги» в Москве.

В 2012 году в 50 километрах от Семея, рядом с могилой героя, был поставлен памятник одному из известных батыров в истории казахского народа - Кушикбаю, активно участвовавшему в сражениях против джунгар. Монумент похож на шлем батыра, на домбру и лебедя. Конструкция сделана из железобетона и обшита мангистауским камнем.


В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные золотые монеты «Faisal» и «Zahir» из серии «Знаменитые мечети мира» номинальной стоимостью 500 тенге.

Мечеть «Faisal» (Пакистан, Исламабад) - одна из самых больших мечетей в мире. Известная мечеть в исламском мире, прославились исключительно благодаря своим размерам и архитектуре. Ее площадь составляет 5 000 квадратных метров и способна вместить 300 000 верующих.


В 2016 году в городе Белграде состоялась встреча Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Патриархом Сербским Иринеем, в ходе которой Главе государства была вручена высшая награда Сербской православной церкви - орден Святого Саввы I степени.

В 2016 году в Белграде состоялась официальная церемония открытия памятника великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. В ходе торжественной церемонии главы Казахстана и Сербии возложили цветы к бюсту Жамбыла Жабаева.

В 2016 году президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отправил Геннадию Головкину отличительный олимпийский знак в качестве признания МОК его спортивных заслуг и наследия в мире спорта. Значок представляет собой олимпийский символ - пять колец и надпись Афины-2004 - олимпиаду, в которой участвовал казахстанский боксер. Он выполнен из серебра.


В 2017 году областной архив на выставке «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана» в Астане представил редкие и уникальные материалы - метрические книги мечетей и церквей, документы и копии документов, выявленных по истории казахского ханства и зарубежных архивов XVIII века, уникальные документы, касающиеся деятельности партии «Алаш» и «Алаш-Орды», рукопись Магжана Жумабаева, которая ранее была засекречена (теперь с нее снят гриф «совершенно секретно»).


В 2017 году в Казахском научно-исследовательском институте энергетики имени Ш. Чокина состоялось открытие памятника ученому-энергетику, основателю энергетической науки страны, доктору технических наук, профессору, академику Шафику Чокину. Он был первым директором Казахского научно-исследовательского института энергетики. В период руководства академика Чокина институт стал одним из крупнейших и прогрессивных научных учреждений энергетического профиля в стране с уникальными экспериментальными базами, многие из которых не имели аналогов в мире. При непосредственном участии Шафика Чокина были разработаны комплексная система научно-технического прогноза энергетики Казахстана, проекты канала Иртыш-Караганда, Капчагайской гидроэлектростанции.



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#История Казахстана   #Дата  
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