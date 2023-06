24 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1883-1939) родился- общественный деятель, этнограф, литератор, историк, естествоиспытатель и просветитель, один из тех, кто оставил особый след в казахской педагогике и просвещении.

Окончив с золотой медалью военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, он большую часть своей жизни посвятил лечебно-оздоровительному делу.

Трудовая деятельность: работал врачом в воинских подразделениях уральских казаков (1909-1913); участковым врачом в Темирском уезде (1913-1920); входил в партию «Алаш» и был членом правительства «Алаш Орда» (1917-1919); преподаватель Ташкентского института народного просвещения, ординатор медицинского факультета Среднеазиатского университета, председатель научной комиссии Туркестанской республики и Государственного комитета по делам издательств и научных учреждений (1920-1925); помощник ректора Казахского высшего педагогического института, проректор, доцент Казахского государственного университета (ныне АГУ) (1926-1930); заведовал отделом Института здравоохранения и гигиены в Воронеже, где находился в ссылке (1930-1938).

Он принимал активное участие в создании новой системы национальной школы и разработке казахской терминологии. Халел Досмухамедов использовал свой педагогический опыт в подготовке учебников для школ и, как их автор, получил широкую известность. Вышли в свет такие его труды, как «Неживая природа», «Учебники зоологии» (1922), «Сингармонизм в казахском языке» (1923), «Гигиена школьников» (1925) и третья часть учебника зоологии (1926). Эти книги по праву занимают особое место в истории отечественных учебников.

Помимо учебников, он активно занимался и переводами. Им были переведены и изданы книги Ю. Вагнера «Рассказы о том, как устроено и работает наше тело», «Рассказы о том, как живут, устроены растения». Кроме своей основной специальности - медицины, прекрасно разбирался в проблемах анатомии, физиологии, зоологии, ботаники. Ученый пристальное внимание уделял терминологии, указывая на особое значение терминов в науке. В различных его трудах встречается множество созданных им самим специальных слов.

назад (1936-2021) родился- казахстанский писатель, лауреат премии Союза писателей Казахстана (1983), лауреат Государственной премии Казахской ССР им. Абая (1990), народный писатель Казахстана (1998).

Родился в Шаушекском районе Тарбагатайской провинции СУАР КНР. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1965).

Трудовая деятельность: литературный сотрудник газеты «Қазақ әдебиеті» (1965-1967); редактор в издательстве «Жазушы» (1967-1976); редактор в Государственном комитете по делам печати, полиграфии и книжной торговле Казахской ССР (1976-1981); на творческой работе (с 1981 года).

Первые стихи и рассказы были опубликованы в газете «Синьцзян» и журнале «Шугыла» в Китае. В первую очередь Кабдеш - акын. Его творчество началось со стихов. Он начал писать их еще в студенческие годы. Очень много времени уделял истории казахского народа, его батырам. Сегодня все его произведения - уникальные исторические документы.

Для миллиона казахстанцев он известен по историческим романам «Отчий край» и «Судьба». В них писатель повествует о трагической судьбе казахов, оказавшихся вдали от родины. На счету писателя порядка тридцати произведений. Публицистические статьи писателя вошли в сборник «Қалың елім, қазағым» («Казахский мой народ», 2000). Произведения Кабдеша Жумадилова изданы на русском, украинском, белорусском, узбекском, уйгурском, кыргызском и других языках.

За заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами был награжден орденами «Парасат» (2005), «Барыс» (2018); медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»; Почетной грамотой Верховного совета Казахстана.

назад (1958) родилась- политический и общественный деятель Республики Казахстан.

Родилась в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист (1980).

Трудовая деятельность: преподаватель Уральского пединститута (1980-1982); аспирант, стажер Казахского государственного университета (1982-1989); старший преподаватель Казахского сельскохозяйственного института (1989-1994); вице-президент ТРК «Тан» (1994); советник президента, вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1994-1995); директор ТВ, вице-президент ТРК «Тан» (1995-1996); референт региональной штаб-квартиры МТРК «Мир» в Казахстане и Центральной Азии (1996); референт АО «Агентство «Хабар» (1996-1999); вице-президент АО «Агентство «Хабар» (1999-2001); генеральный директор АО «Агентство «Хабар» (2001-2003); советник председателя АО «Агентство «Хабар» (2003-2004); председатель совета директоров АО «Агентство «Хабар» (2004-2006); председатель правления - генеральный директор АО «Агентство «Хабар» (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию (2016-2019).

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы». Отмечена Благодарностью Президента Республики Казахстан.

назад (1964) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкент. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист, экономист (1986, 2003).

Трудовая деятельность: помощник, старший помощник Арысского межрайонного прокурора (1986-1989); прокурор, старший прокурор прокуратуры Чимкентской области (1989-1990); старший помощник прокурора Сайрамского района (1990-1992); заместитель начальника управления юстиции Южно-Казахстанской области (1992-1993); судья Южно-Казахстанского областного суда (1993-1996); начальник управления юстиции Южно-Казахстанской области (1996-1999); начальник управления юстиции г. Алматы (1999-2002); директор государственного учреждения «Центр судебной экспертизы» Министерства юстиции РК (2002-2003); руководитель аппарата Верховного суда РК (2003-2004); судья Верховного суда РК (2004-2007); председатель Мангистауского областного суда (2007-2011); председатель суда г. Астана (2011-2013); председатель Военного суда РК (2013-2018); председатель Актюбинского областного суда (2018-2020).

На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями, Почетной грамотой Министерства юстиции (2003), Благодарственным письмом председателя Верховного суда Республики Казахстан (2005).

назад (1971) родился- первый заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского, боевое и служебное применение подразделений пограничных и мотострелковых войск (1992); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, правоведение (2001).

Трудовая деятельность: оперативный работник, первый заместитель начальника департамента стратегического планирования, контроля и аудита КНБ Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

назад (1971) родился- первый заместитель акима Туркестанской области.

Родился в Джамбульской области. Окончил Казахский химико-технологический институт, промышленное и гражданское строительство (1993); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, финансы и кредит (2002); проходил обучение в Международной Московской финансово-банковской школе (г. Москва), Международной академии бизнеса (г. Алматы), Inteconference LTD with participation of molans and anier municipalitiens (г. Женева, Швейцария), Leadership Foundation fo Higher Education (г. Лондон, Великобритания), Назарбаев Университете (г. Астана).

Трудовая деятельность: каменщик малого предприятия «Стройинвест» (1992-1994); директор фирмы «Мистер Д и К», директор Казахско-Корейского СП «Шымкент-Тельбоне», директор научно-производственного предприятия «Энерготехсервис», директор ТОО «Интерсервис» (1994-1998); вице-президент АО «Автосервис и торговля», вице-президент АО «Алаугаз», директор ТОО «Алаутрансгаз» (1998-1999); директор АО «Южгаз», директор ТОО «Шымкентгаз» (1999); заместитель директора Шымкентского филиала ОАО «Казкоммерцбанк» (1999-2000); директор Кызылординского филиала ОАО «Казкоммерцбанк», первый заместитель председателя правления акционерной компании «Казкоммерцбанк-Кыргызстан» (2002-2003); исполнительный директор АО «Корпорация ARNA», председатель Совета директоров АО «Корпорация ARNA» (2003-2005); директор государственного учреждения «Дирекция специальной экономической зоны «Оңтүстік» (2005-2006); заместитель акима Южно-Казахстанской области (2006-2008); аким г. Шымкент (2008-2012); учредитель ТОО «Tastobe Resources» (с 2012 года); управляющий директор АО «НАК «Казатомпром» (2015-2017); председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» (2017-2018); генеральный директор корпоративного фонда «Компания по строительству объектов» (2018-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

назад (1972) родился- председатель Национального банка Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Новосибирский государственный университет (1993); Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования (1995); Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA) (2001).

Трудовая деятельность: финансовый директор СП «Алтын-Тас» (1994-1998); директор департамента корпоративного финансирования «Минарет Групп Секьюритиз» (1998-1999); директор по инвестициям AIG Silk Road Capital Management (1999); финансовый директор компании «AES КиевОблЭнерго» (2002-2003); коммерческий директор компании «AES Украина» (2003-2004); заместитель генерального директора по экономике АО «Almaty Power Consolidated» (2004); начальник управления проектного финансирования, управляющий директор - директор департамента инвестиционного банкинга АО «Народный банк» (2005-2007); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2007-2009); первый заместитель председателя правления АО «БТА Банк» (Казахстан) (03.2009-07.2009); вице-президент по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром» (2009-2011); президент компании «Cameco Kazakhstan» (2011-2015); заместитель председателя Национального банка РК (2015-2017); председатель правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (2017-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.