24 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день породненных городов

28 апреля 1957 года во французском городе Экс-ле-Бен была организована Всемирная федерация породненных городов. Ее цель - укрепить дружественные связи между городами различных стран вне зависимости от различий в общественно-политических системах государств.

В 1962 году принято было решение учредить особый праздник - Всемирный день породненных городов. В качестве дня празднования выбрали день, близкий к годовщине основания федерации - последнее воскресенье апреля. Международный праздник впервые отмечали в 1963 году.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира

Учреждённый резолюцией A/RES/73/127 Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года впервые отмечался 24 апреля 2019 года.

Основными целями, преследуемыми ООН при установлении нового праздника стали: стремление популяризировать любые инициативы на благо мира и мирные способы урегулирования конфликтов разного уровня и характера, начиная от политического, идеологического и экономического противостояния, и заканчивая противостоянием религиозного или этнонационального характера.

Международный день солидарности молодежи

Впервые отмечался в 1957 году. Инициатором проведения этого дня стала Всемирная федерация демократической молодежи - международная молодежная организация левого толка, продолжавшая дело Коммунистического интернационала молодежи.

Впервые его отмечали в 1957 году под названием «Международный день солидарности молодежи в борьбе против колониализма, за мирное сосуществование». Но со временем первоначальное название сократили до первых четырех слов.

Всемирная неделя иммунизации

Проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей иммунизации и охватывало, соответственно, только страны Старого Света, однако постепенно к ней присоединились и другие континенты.

Проведение Недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний.

СОБЫТИЯ

В 1990 году в республике был учрежден пост Президента Казахской ССР, на сессии Верховного Совета им был избран Нурсултан Назарбаев. 25 октября 1990 года Верховный Совет Казахстана принял «Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР».

В 1995 году за героизм и отвагу, проявленные на полях сражений во Второй мировой войне звания «Халық Қаһарманы» были удостоены Касым Кайсенов, Алексей Кулаков и Мурдин Тайпов.

В 1996 году Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву были вручены в соответствии с действующим в республике законодательством официальные знаки отличия высшего должностного лица государства - орден «Алтын қыран», нагрудный знак и штандарт Президента.

В 1996 году в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев состоялось открытие Аллеи глав государств, где Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и его супруга посадили молодые деревца.

В 1996 году в Турецкой Республике в рамках Дня Абая прошли мероприятия, посвященные творчеству Абая. В Анкаре была торжественно открыта новая школа, которой присвоили имя великого казахского поэта. При содействии посольства Республики Казахстан в Турции в ней был открыт музей Абая.

В 2005 году был образован Совет предпринимателей при Президенте Республики Казахстан, основные задачи которого - создание благоприятных правовых условий для диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, поддержки и развития предпринимательства; создание условий, стимулирующих развитие рыночной экономики; улучшение инвестиционного климата в Республике Казахстан; рассмотрение и обсуждение по поручению Президента Республики Казахстан иных важных вопросов в сфере предпринимательства и инвестиционной политики.

В 2010 году Парк Победы в Таразе был назван именем Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Переименовать парк Победы в «Парк Победы имени Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы» предложил городской Совет ветеранов войны и труда в связи с тем, что в 2010 году исполнилось 100 лет со дня рождения известного народного полководца, и эта дата совпадает с празднованием 65-летия Победы во Второй мировой войне.

В 2012 году фонд Мухтара Ауэзова учредил Почетный знак общественного признания «Кемеңгер». Автор - скульптор Марат Айнеков. Первым его обладателем решением общего собрания учредителей и попечителей фонда признан известный казахстанский ученый, академик Мурат Гильманов, разработки которого в области нанотехнологий известны во всем мире.

В 2015 году в Иордании казахстанские спецназовцы завоевали свой первый кубок на соревнованиях «Warrior-2015». Команда из спецподразделения Министерства обороны РК завоевала третье место в самом основном и сложном этапе - «Королевское испытание».

В 2019 году ученица 12 класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Шымкент Арайлым Азимхан получила приглашение на поступление в 8 вузов мира. Это Queen Mary, Brsitol, Kingston в Англии, New York Institute of Technology и The New School в США, John Cabo в Италии, Monash в Австралии и American University of Paris во Франции. Чтобы получить приглашение от лучших вузов мира выпускница НИШ ФМН Шымкента прошла специальные тестовые задания. По результатам экзамена SAT Reasoning она набрала 1280 балов, а средний балл IELTS у нее 7 из 9.

В 2020 году отмечалось 1300-летие памятника в честь Бильге Тоньюкука - выдающегося государственного деятеля в истории тюркского мира. В связи с этим Международная Тюркская академия объявила официальное открытие Года Тоньюкука и провела международную онлайн-видеоконференцию «Цивилизация Великой степи: наследие Тоньюкука и современный тюркский мир».

1300-летие памятника в честь Бильге Тоньюкука под эгидой ЮНЕСКО отметили Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Монголия.