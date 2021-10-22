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    15:20, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    24-25 октября состоится государственный визит Президента Казахстана в Туркменистан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Instagram анонс государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября текущего года.

    В ходе визита запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах. Предполагается рассмотреть перспективы углубления казахско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Астана Главная Туркменистан
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