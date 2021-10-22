24-25 октября состоится государственный визит Президента Казахстана в Туркменистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Instagram анонс государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября текущего года.

В ходе визита запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах. Предполагается рассмотреть перспективы углубления казахско-туркменского стратегического партнерства в торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении.