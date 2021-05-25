239 тысяч казахстанцев трудоустроены в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 239 тысяч человек были трудоустроены в рамках реализации Дорожной карты занятости в Казахстане. В текущем году на ее реализацию 300 млрд тенге предусмотрели. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году в рамках Дорожной карты занятости было реализовано 6,6 тысяч инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту. Обеспечено занятостью 239 тысяч человек, из которых 120 тысяч трудоустроены по направлениям центров занятости населения», - рассказал министр труда и социальной защиты населения на заседании Правительства.

Глава Минтруда отметил, что Дорожная карта занятости позволила решить часть проблем трехсменных, аварийных школ, доступа к образованию, здравоохранению, чистой питьевой воде сельских жителей, увеличения площадей орошаемых, пастбищных земель и газификации сельских населенных пунктов, а также способствовала сохранению безработицы на уровне 4,9%.

По данным ведомства, в текущем году на реализацию Дорожной карты занятости предусмотрены 300 млрд тенге. В том числе по поручению Главы государства из Национального банка за счет облигационного займа выделены 200 млрд тенге.

«Дорожная карта реализуется по четырем направлениям:

Первое: повышение качества жизни населения;

Второе: повышение доступности финансирования для МСБ;

Третье: развитие агропромышленного комплекса

Четвертое: развитие бизнеса в регионах», - проинформировал министр.

По словам министра, лимиты финансирования определены и распределены по регионам согласно доле рабочей силы.

«127,5 млрд тенге направлены на повышение качества жизни населения, 100 млрд тенге - на развитие агропромышленного комплекса, 72,5 млрд тенге направлены на развитие бизнеса в регионах и на микрокредитование через микрофинансовые организации с участием НПП «Атамекен» и местных исполнительных органов», - сказал Серик Шапкенов.

Ранее сообщалось, что на реализацию Дорожной карты занятости в текущем году выделено 300 млрд тенге.