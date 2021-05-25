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    239 тысяч казахстанцев трудоустроены в рамках Дорожной карты занятости

    25 Мая 2021, 10:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 239 тысяч человек были трудоустроены в рамках реализации Дорожной карты занятости в Казахстане. В текущем году на ее реализацию 300 млрд тенге предусмотрели. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году в рамках Дорожной карты занятости было реализовано 6,6 тысяч инфраструктурных проектов по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту. Обеспечено занятостью 239 тысяч человек, из которых 120 тысяч трудоустроены по направлениям центров занятости населения», - рассказал министр труда и социальной защиты населения на заседании Правительства.

    Глава Минтруда отметил, что Дорожная карта занятости позволила решить часть проблем трехсменных, аварийных школ, доступа к образованию, здравоохранению, чистой питьевой воде сельских жителей, увеличения площадей орошаемых, пастбищных земель и газификации сельских населенных пунктов, а также способствовала сохранению безработицы на уровне 4,9%.

    По данным ведомства, в текущем году на реализацию Дорожной карты занятости предусмотрены 300 млрд тенге. В том числе по поручению Главы государства из Национального банка за счет облигационного займа выделены 200 млрд тенге.

    «Дорожная карта реализуется по четырем направлениям:

    Первое: повышение качества жизни населения;

    Второе: повышение доступности финансирования для МСБ;

    Третье: развитие агропромышленного комплекса

    Четвертое: развитие бизнеса в регионах», - проинформировал министр.

    По словам министра, лимиты финансирования определены и распределены по регионам согласно доле рабочей силы.

    «127,5 млрд тенге направлены на повышение качества жизни населения, 100 млрд тенге - на развитие агропромышленного комплекса, 72,5 млрд тенге направлены на развитие бизнеса в регионах и на микрокредитование через микрофинансовые организации с участием НПП «Атамекен» и местных исполнительных органов», - сказал Серик Шапкенов.

    Ранее сообщалось, что на реализацию Дорожной карты занятости в текущем году выделено 300 млрд тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Бизнес Минтруда РК Экономика Занятость
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