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2381 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки

26 Июля 2021 08:10
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2381 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 370,

город Алматы - 416,

город Шымкент - 280,

Акмолинская область - 139,

Алматинская область - 72,

Атырауская область - 257,

Восточно-Казахстанская область - 41,

Жамбылская область - 25,

Западно-Казахстанская область - 50,

Карагандинская область - 186,

Костанайская область - 179,

Кызылординская область - 117,

Мангистауская область - 97,

Павлодарская область - 29,

Северо-Казахстанская область - 65,

Туркестанская область - 58.

Итого выздоровевших в Казахстане - 449377.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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