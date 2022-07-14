236 ведущих университетов мира доступны по программе «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин сказал, что для многих казахстанцев программа стала социальным лифтом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для многих казахстанцев программа стала настоящим социальным лифтом, потому что нет никаких критериев, связанных с социальным положением стипендиатов. В ней могут участвовать абсолютно все. Уже сейчас мы видим, что более 11 тыс. выпускников программы «Болашак» представители абсолютно разных сфер, социальных слоев, национальностей. Программа нацелена на реальные потребности экономики страны, разных сфер жизнедеятельности. С первых дней обретения Независимости страна нуждалась в кадрах именно в экономике, финансах. В связи с переходом на рыночную экономику необходимо было полностью менять законодательство, были нужны высококлассные юристы с международным опытом. В части государственного управления реализовалось много качественных изменений. Мы видим, что на текущий момент больше половины выпускников – это те, кто работает в сфере экономики, финансов, юриспруденции, госуправления. На текущий момент экономика требует переформатирования», - отметил на заседании глава Центра международных программ.

Отвечая новым вызовам времени, Центр делает акцент на подготовку специалистов в сфере IT, инновации, инженерии, индустриальных технологий.

«Немаловажным условием высокого качества реализации программы является сотрудничество с ведущими университетами, центрами. В настоящий момент мы работаем с 236 университетами, которые входят в ТОП международных рейтингов. Ключевое условие – стипендиаты должны иметь приглашение от ведущих университетов мира. Мы обеспечиваем высокое качество подготовки нашим специалистам. Один из важных принципов - академическая честность. Поэтому работает система прокторинга, которая исключает любую возможность списывания либо некачественного использования результатов тестирования. Четвертый принцип – обязательный вклад выпускников программы в развитие страны. Он должен быть реальным. У каждого выпускника программы есть обязательства по отработке от трех до пяти лет. За годы реализации программы мы видим, что есть качественные изменения в разных сферах», - добавил Ануар Жангозин.

Сегодня в Нур-Султане проходит пятое заседание Молодежного совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.



