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    236 тысячам алматинцев повысили пенсию с нового года

    24 Января 2023, 14:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсии по городу составил 130-135 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января 2023 года пенсию повысили 236 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения пенсии по возрасту составил 95 тысяч тенге, размер средней базовой пенсии - 38 тысяч тенге. Средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсии по городу составил около 130-135 тысяч тенге», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента труда и социальной защиты Алматы Аскар Аймагамбетов.

    Он добавил, что пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет увеличились с нового года на 10,5%.

    «В связи с повышением максимального дохода, учитываемого для исчисления размеров пенсионных выплат по возрасту, подлежали повышению пенсии граждан, которые вышли на пенсию до 1 января 2023 года, если их среднемесячный доход был ограничен при исчислении размера пенсионных выплат по возрасту 46-кратным МРП. Размер пенсионных выплат по возрасту, рассчитанный исходя из дохода в пределах 55 МРП, не может быть ниже получаемого размера, повышенного на 10,5%», - отметил он.

    По словам Аскара Аймагамбетова, общее количество получателей пенсий и пособий по Алматы составляет 360 тысяч человек. Один человек может быть одновременно получателем разных видов пособий и пенсий. По городу 236 тысяч пенсионеров по возрасту и более 120 тысяч граждан, которые получают различные пособия и выплаты из республиканского бюджета.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжится поэтапное увеличение размера пенсионных и страховых выплат с привязкой к стажу участия в системе.


    Фото: www.tagesspiegel.de


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Пенсия
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