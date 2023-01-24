236 тысячам алматинцев повысили пенсию с нового года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсии по городу составил 130-135 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2023 года пенсию повысили 236 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения пенсии по возрасту составил 95 тысяч тенге, размер средней базовой пенсии - 38 тысяч тенге. Средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсии по городу составил около 130-135 тысяч тенге», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель департамента труда и социальной защиты Алматы Аскар Аймагамбетов.

Он добавил, что пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет увеличились с нового года на 10,5%.

«В связи с повышением максимального дохода, учитываемого для исчисления размеров пенсионных выплат по возрасту, подлежали повышению пенсии граждан, которые вышли на пенсию до 1 января 2023 года, если их среднемесячный доход был ограничен при исчислении размера пенсионных выплат по возрасту 46-кратным МРП. Размер пенсионных выплат по возрасту, рассчитанный исходя из дохода в пределах 55 МРП, не может быть ниже получаемого размера, повышенного на 10,5%», - отметил он.

По словам Аскара Аймагамбетова, общее количество получателей пенсий и пособий по Алматы составляет 360 тысяч человек. Один человек может быть одновременно получателем разных видов пособий и пенсий. По городу 236 тысяч пенсионеров по возрасту и более 120 тысяч граждан, которые получают различные пособия и выплаты из республиканского бюджета.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжится поэтапное увеличение размера пенсионных и страховых выплат с привязкой к стажу участия в системе.





Фото: www.tagesspiegel.de



