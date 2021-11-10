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2356 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

10 Ноября 2021 08:15
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2356 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2356 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 168,

город Алматы - 279,

город Шымкент - 77,

Акмолинская область - 121,

Актюбинская область - 54,

Алматинская область - 15,

Атырауская область - 45,

Восточно-Казахстанская область - 323,

Жамбылская область - 7,

Западно-Казахстанская область - 443,

Карагандинская область - 160,

Костанайская область - 263,

Кызылординская область - 49,

Мангистауская область - 22,

Павлодарская область - 124,

Северо-Казахстанская область - 200,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 906190.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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