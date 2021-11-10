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2356 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
10 Ноября 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2356 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 168,
город Алматы - 279,
город Шымкент - 77,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 54,
Алматинская область - 15,
Атырауская область - 45,
Восточно-Казахстанская область - 323,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 443,
Карагандинская область - 160,
Костанайская область - 263,
Кызылординская область - 49,
Мангистауская область - 22,
Павлодарская область - 124,
Северо-Казахстанская область - 200,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 906190.
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