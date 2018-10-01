235 тонн аграрной продукции продали на ярмарке в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Популярными среди горожан стали сельскохозяйственные ярмарки, проводимые по выходным дням в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Центральная площадь города Тараза «Достык» на один день превращается в цивилизованный рынок с современными прилавками и бойкой торговлей продукцией сельхозпроизводителей Жамбылской области. Сегодня здесь торговали аграрии пригородов Тараза и пяти районов области.

Как сообщили в управлении внутренней политики облакимата, только за один день было реализовано сельхозпродукции общим объемом 234,8 тонны на сумму 38,1 млн. тенге.

На реализацию жамбылские товаропроизводители выставили 9 тонн мяса (конина, говядина, баранина, свинина, курятина), 3 тонны разнообразных колбасных изделий и 4 тонны макаронной продукции, 4 тонны молочной продукции, 6 тысяч яиц. Кроме того, реализовано по две тонны гречки и риса, 4 тонны сахара, по полторы тонны растительного масла и мёда, по тонне кондитерских изделий и сухофруктов, 209 тонн овощей и фруктов.

Стоимость предложенной горожанам продукции была значительно ниже рыночной. Мясо по цене от 1 300 до 1 800 тенге, казы по 1 800, курятина по 720 за килограмм, рыба по 500 - 700 тенге, яйца по 250 - 270, домашнее молоко по 150, масло подсолнечное по 320 тенге. Стоимость овощей от 70 тенге до 150, стоимость фруктов - от 150 до 300 тенге.

«Цены здесь примерно от семи до 25% дешевле, чем даже на нашем рынке. Всё очень свежее, вкусное. Поэтому обязательно хожу сюда, закупаюсь продуктами. Тем более что сейчас пора заготовок на зиму, надо закупить овощи, фрукты», - рассказала жительница Тараза Галия Ануарбекова.