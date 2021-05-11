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    08:15, 11 Май 2021 | GMT +6

    2329 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 364,

    город Алматы - 581,

    город Шымкент - 99,

    Акмолинская область - 145,

    Актюбинская область - 38,

    Алматинская область - 274,

    Атырауская область - 87,

    Восточно-Казахстанская область - 77,

    Жамбылская область - 67,

    Западно-Казахстанская область - 44,

    Карагандинская область - 286,

    Костанайская область - 27,

    Кызылординская область - 61,

    Мангистауская область - 68,

    Павлодарская область - 43,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 47.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 301 857.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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