2329 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 364,

город Алматы - 581,

город Шымкент - 99,

Акмолинская область - 145,

Актюбинская область - 38,

Алматинская область - 274,

Атырауская область - 87,

Восточно-Казахстанская область - 77,

Жамбылская область - 67,

Западно-Казахстанская область - 44,

Карагандинская область - 286,

Костанайская область - 27,

Кызылординская область - 61,

Мангистауская область - 68,

Павлодарская область - 43,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 47.

Итого выздоровевших в Казахстане - 301 857.



