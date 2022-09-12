231 казахстанец выздоровел от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 89,

в городе Алматы - 24,

в городе Шымкенте - 0,

в Абайской области - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 39,

в Улытауской области - 7,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 47,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровели 1 362 359 человек от COVID-19.



