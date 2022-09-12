231 казахстанец выздоровел от ковида

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 89,
в городе Алматы - 24,
в городе Шымкенте - 0,
в Абайской области - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Жамбылской области - 0,
в Жетысуской области - 0,
в ЗКО - 19,
в Карагандинской области - 39,
в Улытауской области - 7,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 47,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровели 1 362 359 человек от COVID-19.