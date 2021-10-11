230 случаев коронавируса за четыре дня выявили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За последние четыре дня в Западно-Казахстанской области у 230 человек был выявлен коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации пресс-службы санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, у 164 пациентов были симптомы коронавируса, а 66 - бессимптомные.

144 больных определили по симптомам ОРВИ, 52 человека оказались контактными. 35 пациентов проверялись с профилактической целью, двое – перед госпитализацией в стационар.

92 больных зафиксировано в Уральске, 49 - в Байтерекском, 28 - в Бурлинском, 21 пациент - в Шынгырлауском районах. За последние сутки в Бокейординском и Жанакалинском районах только у одного человека выявлен коронавирус.

По предоставленным сведениям департамента, с начала пандемии вылечились 30 482 пациентов из 38040. 785 пациентов скончались.

Из них 19055 приходится на город Уральск, 5092 – на Байтерекский, 4627 – на Бурлинский, 1733 - Теректинский, 1391 – на Акжайыкский, 1163 – на Шынгырлауский, 1099 – на Казталовский, 1055 – на Таскалинский районы.