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    230 случаев коронавируса за четыре дня выявили в ЗКО

    11 Октября 2021, 14:49

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За последние четыре дня в Западно-Казахстанской области у 230 человек был выявлен коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно информации пресс-службы санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, у 164 пациентов были симптомы коронавируса, а 66 - бессимптомные.

    144 больных определили по симптомам ОРВИ, 52 человека оказались контактными. 35 пациентов проверялись с профилактической целью, двое – перед госпитализацией в стационар.

    92 больных зафиксировано в Уральске, 49 - в Байтерекском, 28 - в Бурлинском, 21 пациент - в Шынгырлауском районах. За последние сутки в Бокейординском и Жанакалинском районах только у одного человека выявлен коронавирус.

    По предоставленным сведениям департамента, с начала пандемии вылечились 30 482 пациентов из 38040. 785 пациентов скончались.

    Из них 19055 приходится на город Уральск, 5092 – на Байтерекский, 4627 – на Бурлинский, 1733 - Теректинский, 1391 – на Акжайыкский, 1163 – на Шынгырлауский, 1099 – на Казталовский, 1055 – на Таскалинский районы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК
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